Titine le sanglier a fait faux bond au vétérinaire dépêché par la préfecture, à Saint-Valery-sur-Somme

L'avenir de Titine au cap Hornu, est-il scellé ? Ce lundi, le plan d'action de la préfecture a été enclenché. La secrétaire générale de la sous-préfecture d'Abbeville, Nora Ayachi, la représentante de la direction départementale de la protection des populations et un vétérinaire sont venus à Saint-Valery-sur-Somme à la rencontre d'une vingtaine de soutien à Titine mais aussi de l'animal. Malgré les appels, Titine ne s'est pas présentée.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé ! En tête du groupe, il y avait Catherine, la soigneuse de la Laie. "Nous avons un rapport spécial", assure la femme. Mais cette proximité n'aura pas suffi, car après de longues minutes à crier "Titine", "Mon bébé", le sanglier ne viendra jamais. Une absence compliquée dans ce bras de fer entre le collectif et les autorités de l'Etat. En effet, depuis un mois et la décision de la préfecture d'envoyer l'animal dans un parc animalier de Seine-Maritime.

Face à la grogne, la préfecture avait alors décidé finalement de revoir sa copie, "consciente de l'attachement d’une partie de la population à l’animal", tout en précisant dans un même communiqué qu'"il existe un réel enjeu de sécurité soulevé par la présence d’un animal sauvage au plus près des activités humaines. Dans cette optique, les autorités cherchent la meilleure solution pour concilier cet enjeu de sécurité avec le bien-être de l’animal et la sympathie du public à son égard".

Prenant acte de la volonté de certains habitants de maintenir la laie à Saint-Valery-sur-Somme, la préfecture avait donc décidé dans un premier temps de cette analyse vétérinaire de l'état de santé avant de discuter, toujours avec le collectif de la réalisation d'un enclos sur place. Si cela s'avérait infaisable, le transfert de la laie vers le parc animalier de Roumare apparaîtrait comme une option envisageable.

Un dialogue de nouveau ouvert

Jusqu'ici le collectif refusait en bloc les différentes options et appelait à la liberté totale de l'animal sauvage. Ce lundi, l'état d'esprit avait changé. "Nous voulons bien nous charger de parquer Titine mais uniquement pendant la saison estivale", assure Vincent, membre du collectif et futur président de l'association "Titine en baie de Somme", qui devrait voir le jour en fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Une association qui a notamment comme objectif de prendre en charge financièrement la mise en place de clôtures, signalétiques et l'achat de nourriture pour la laie".

Sauf qu'avec le lapin posée par Titine, ce lundi, impossible pour l'heure de savoir ce qu'il va advenir d'elle. "On ne sait pas quand cette affaire va s'arrêter, là c'est un combat toujours compliqué donc il faut attendre", assure Julien, un membre du collectif. Christine, elle avoue être ravie de l'absence de la bête. "Je suis bien contente car cela prouve qu'elle garde son comportement d'animal sauvage", précise cette habitante de Camon.

Elle est en obésité morbide

Si l'examen visuel du vétérinaire n'a pas pu se faire. Le professionnel a pu en amont de sa visite visionner des vidéos de Titine. Et pas de quoi le rassurer sur son état de santé. "Ce que l'on peut voir sur les vidéos, c'est que les gens lui donnent à manger des choses qui ne sont pas convenables. C'est rare de voir un sanglier dans cet état d'embonpoint. A l'âge qu'elle a, elle est en obésité morbide. C'est le principal problème pour elle, c'est le fait qu'elle est trop nourrie, probablement mal nourrie, ce qui va leur créer des problèmes de santé, sans doute à court terme. La deuxième chose qui paraît importante pour le bien-être animal est qu'elle ait un environnement compatible avec la vie d'un sanglier. Normalement un sanglier ne vient pas au contact des humains ou très rarement. Mais la foule, les autres animaux peuvent provoquer du stress, même si cela n'est pas toujours visible", assure-t-il.

"Je ne suis pas habilité à savoir s'il faut la déplacer ou pas. Je suis là pour voir si Titine est en bonne santé et si elle nécessite des soins particuliers. Ce n'est pas forcément une médicalisation mais c'est une alimentation particulière, une protection particulière liée à son statut d'animal sauvage. Le soin des animaux est une spécialisation. Les soigneurs animaliers sont formés pour cela. Nous citoyens lambdas, on ne peut pas gérer un sanglier", précise-t-il encore.

Un discours qui laisse perplexe certains soutiens de Titine. "Quelque part, il dit qu'elle ferait mieux d'être enfermée. C'est un peu cela le sous-entendu. Elle est trop grosse, faut la soigner. Il dit qu'il faut la soigner, mais il va venir tous les jours le faire? Je ne pense pas, donc s'il faut la soigner, cela veut dire que cela sera fera dans un parc", soupire une jeune femme.

Le dialogue lui se poursuit. Des membres du collectif seront ainsi reçus ce vendredi en Sous-Préfecture d'Abbeville. La préfecture précise également qu'une nouvelle tentative d'examen visuel de la laie sera réalisé prochainement par le vétérinaire.