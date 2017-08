Vacances: embouteillages dans les salles d'attente du Poitou

2,5 millions de Français vivent dans un désert médical. Il n'est donc pas évident de se faire soigner, encore moins en période de vacances.

Trois consultations par semaine dans la commune d'Archigny. Il "faut donc choisir son moment" note le maire Jacky Roy avant de poursuivre "du coup, à Archigny, on va chez le médecin un peu à l'ancienne. On ne prend pas de rendez-vous, on vient et on attend son tour." Résultat, les consultations s'accumulent et pour le docteur Yannick Pineau les horaires s'allongent " mes consultations vont jusqu'à 20 heures et pourtant parfois je pars à 22 heures." Les patients s'enchaînent alors et le médecin ne peut pas passer beaucoup de temps avec chaque patient: "On ne peut pas passer vingt minutes avec tous les patients. Après si quelqu'un ne va pas bien, bien sûr, on écoute la personne et on est présent" assure le médecin.

Il est toutefois difficile de se faire soigner. Certains vont à la pharmacie de la commune. Suzy de la Guerronière, propriétaire de l'officine doit répondre à beaucoup de questions : "on nous demande de prendre la tension ou de vérifier la glycémie des personnes atteintes de diabète. Mais nous, nous ne sommes pas formés, on est en mesure de faire face à une piqûre de moustique" indique-t-elle. Les habitants doivent donc se débrouiller. Pascale essaye "d'attendre la prochaine consultation quand c'est possible." Sinon "je vais aux urgences, et il faut attendre trois ou cinq heures". Mais elle a déjà dû faire à des urgences "on appelle le 15, on nous demande de décrire ce qui se passe comme si on était en mesure de le faire. Soit on nous redirige vers une autre commune, soit

Une maison de santé à Bonneuil Matours début septembre

Aujourd'hui, il est difficile d'attirer les médecins dans les communes plus rurales. Pour le docteur Yannick Pineau: "les jeunes ont peur de se retrouver seuls." Selon la pharmacienne: "ils ont peur de l'insécurité. Ça arrive que les médecins se fassent agresser". Mais la donne pourrait bien changer avec la maison de santé qui doit s'implanter début septembre à quelques kilomètres à Bonneuil-Matours. "Depuis, les jeunes se bousculent" affirme Yannick Pineau.

Mais cette maison de santé a suscité l'inquiétude des habitants et du maire. "On avait peur de ne plus avoir de consultations ici à Archigny" explique Jacky Roy. "Si les habitants vont à la maison de santé, ils iront chercher leurs médicaments là-bas aussi et on aura plus qu'à mettre la clé sous la porte." Mais le médecin Yannick Pineau a tenu à rassurer tout le monde : les consultations seront bien maintenues dans la commune trois après-midi par semaine.