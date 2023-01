Titres d'identité : 500 nouveaux guichets et 20 millions d'euros pour raccourcir les délais de délivrance

La ministre déléguée aux Collectivités Dominique Faure a annoncé ce vendredi de nouvelles mesures pour raccourcir les délais d'obtention des cartes d'identité et passeports lors d'un déplacement dans le Val-de-Marne. La ministre a notamment annoncé l'ouverture de 500 nouveaux guichets partout en France pour permettre à davantage de mairies de recevoir les demandes de titres, dits "dispositifs de recueil" (DR), afin de collecter les empreintes du demandeur.

Les communes qui recueillent les demandes recevront également 20 millions d'euros supplémentaires au titre de la dotation pour les titres sécurisés. Cette aide, qui peut aller jusqu'à 21.000 euros par dispositif de recueil, couvre "75% du coût d'un agent affecté" dans le service, a précisé le ministère. Enfin, le gouvernement a mis en place un moteur de recherche pour faciliter la prise de rendez-vous dans les mairies d'une même zone géographique.

90 jours de délai en moyenne pour un rendez-vous en 2022

Depuis fin 2021, les demandes de création ou renouvellement de titres d'identité ont connu une très forte hausse, à cause de la sortie progressive de la pandémie de Covid 19 et du rattrapage des demandes après le confinement, mais aussi parce que les titres d'identité valides sont plus souvent exigés pour voyager. En France, on est par exemple passé de neuf millions de demandes en 2019 à plus de 12 millions en 2022. Une augmentation qui "a conduit à une dégradation importante des délais de prise de rendez-vous en mairie qui atteignaient en moyenne 90 jours en mai 2022", a précisé le ministère.

Un plan d'urgence lancé en 2022 avait déjà augmenté de 15% le nombre de lieux de recueil des demandes. "Cette première étape nous a permis de réduire le délai de prise de rendez-vous en mairie de 90 à 50 jours en moyenne", ajoute le ministère. Quelque 4.500 dispositifs de recueil sont aujourd'hui installés ou en cours d'installation dans 2.500 communes, 500 vont donc venir étoffer le dispositif.

Une mesure qui "va dans le bon sens"

Cette mesure "va dans le bon sens" estime Philippe Laurent, vice-président de l'Association des maires de France, invité ce samedi chez nos confrères de franceinfo. Actuellement "le temps moyen" pour obtenir rendez-vous en mairie afin de refaire son passeport ou sa carte d'identité est "de l'ordre de deux mois, ensuite il faut ajouter un à deux mois pour le temps de fabrication du document par les services de l'État", explique le maire de Sceaux.

"Mais derrière la machine" électronique pour recueillir les empreintes, "il faut du monde, ça veut dire 500 agents communaux supplémentaires qu'il faut trouver et rémunérer", précise Philippe Laurent qui prévient que cela risque d'être compliqué pour les communes car elles sont déjà confrontées à "des difficultés de recrutement". Le vice-président de l'Association des maires de France appelle également les Français à la responsabilité. Il conseille notamment à ceux qui prennent des rendez-vous dans plusieurs communes d'annuler les rendez-vous qu'ils ne tiendront pas et demande plus d'anticipation notamment pour les demandes de renouvellement.