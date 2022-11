Titres de séjour "métiers en tension" : le BTP et le monde agricole en Indre-et-Loire plutôt favorables

C'est l'une des principales mesures de la future loi sur l'immigration, prévue pour 2023. Le gouvernement a annoncé au journal Le Monde , ce mercredi 2 novembre, qu'il travaillait sur la création d'un titre de séjour "métiers en tension" pour recruter dans les secteurs qui peinent à trouver de la main d'œuvre . L'idée est de permettre à des personnes sans-papiers déjà sur le territoire français, comme les demandeurs d'asile, d'avoir ce visa à condition qu'ils travaillent dans des secteurs où l'offre de recrutement est supérieure à la demande de candidats.

La liste n'est pas encore précisée mais l'agriculture pourrait en faire partie. Emilie Tessier peut en témoigner. La gérante de la ferme "La Jousserie" à Cangey, dans l'est de l'Indre-et-Loire, a énormément de mal à finaliser le recrutement de ses 75 saisonniers lors de la période de récolte des fraises, cornichons ou courgettes, de mai à octobre. "J'ai des saisonniers fidèles qui reviennent chaque année, mais il me manque toujours 20% de main d'œuvre pour compléter mes effectifs. Et quand je mets une annonce sur Pôle emploi, je n'ai personne. Ou alors, des candidats qui me demandent des tickets resto, des chèques vacances, des exigences auxquelles le monde agricole ne peut pas répondre."

Beaucoup de candidatures de demandeurs d'asile

À l'inverse, des candidatures de demandeurs d'asile, elle en a régulièrement. Emilie Tessier en garde certaines dans une pochette. "Là, vous voyez, j'ai des photocopies de cartes d'identité ou de complémentaires santé solidaire, mais je n'ai pas les originaux. Je ne peux pas me fier à ça. Il n'y aucun document qui me prouve qu'ils ont le droit de travailler en France." Elle aimerait les embaucher mais elle ne peux pas. "Je sais qu'ils sont très volontaires, qu'ils ont envie de s'insérer professionnellement mais je ne peux pas prendre le risque d'avoir des salariés en situation irrégulière. Certains le font, c'est leur problème. Mais moi, c'est non. Je veux que tout soit en règle."

Emilie Tessier a bien essayé, à plusieurs reprises, d'aider des demandeurs d'asile à avoir un titre de séjour pour pouvoir les recruter mais elle s'est, à chaque fois, heurté à un mur. "J'ai appelé plusieurs fois la préfecture, envoyé des mails, rempli des documents en pensant bien faire. Et on m'a répondu qu'il fallait que j'arrête mon délire, en gros. Car comme ils ne sont pas, ou pas encore, en situation régulière, je pouvais moi aussi avoir des problèmes si je tentais de les aider."

"Quand ça va dans l'intérêt des entreprises et des individus, c'est du gagnant-gagnant"

Là, avec ce titre de séjour "métier en tension", il n'y aurait plus ce délai de carence qui empêche les demandeurs d'asile de travailler pendant leurs six premiers mois en France. Emilie Tessier applaudit des deux mains. "Là, c'est sûr, on n'aurait plus de problèmes de recrutement. Et on pourrait développer notre activité sur les cornichons pour le groupe Reitzel avec qui la ferme est en contrat. Car aujourd'hui, on est obligé de limiter la production, faute de main d'œuvre, puisque pour un hectare lié à cette culture, il faut 15 personnes."

Dans le secteur du BTP, même sentiment. Alors que 1.500 à 2.000 postes sont non pourvus en Indre-et-Loire, Stéphane Pouëssel, le président départemental de la Fédération française du bâtiment, ne voit que du positif à ce titre de séjour "métiers en tension". "On nous demande de construire des logements adaptés aux nouvelles règles environnementales et rénover des équipements parce que c'est nécessaire pour la planète et nécessaire pour nos concitoyens. Donc, toute main d'œuvre est la bienvenue. Si les autorités nous justifient que tout le monde sera régularisé, on fera tout pour les accueillir comme on a toujours fait, lors des vagues migratoires précédentes, que ce soit en provenance des pays de l'Est ou du Sud de l'Europe. Quand ça va dans l'intérêt des entreprises et des individus, c'est du gagnant-gagnant."