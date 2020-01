"Parfois on m'invite à dîner, parfois des chiens me courent après" Vis ma vie d'un agent recenseur à Guéret

Guéret, France

Etes-vous propriétaire de votre logement ? avez-vous déménagé récemment ? combien de personnes habitent chez vous ?

Voila le genre de questions qu'on va peut-être vous poser en début d'année. La campagne de recensement concerne 61 communes en Creuse. Elle est ouverte jusqu'au 15 février.

A Guéret, le recensement dure une semaine de plus, et comme dans toutes les villes de plus de 10 mille habitants, le comptage se fait sur un échantillon de 8% de la population.

"Pour trouver les gens, on travaille le samedi et le dimanche, jusqu'à 20H30" -Laurent Berger, agent recenseur.

Laurent Berger enfile son casque, ses gants de moto et démarre son scooter. C'est la 3° année que ce demandeur d'emploi endosse durant un mois et demi le rôle d'agent recenseur.

"Nous sommes 3 à nous partager la ville. Les adresses sont tirées au sort, j'ai déjà fait une tournée de repérage, explique Laurent Berger, j'essaie d'organiser mes journées en fonction des maisons qui sont ouvertes. Les gens qui travaillent, j'irai les voir le soir, ou entre midi et deux."

Un gros travail de préparation avant d'aller frapper aux portes © Radio France - Olivier Estran

"L'INSEE (l'Institut National de la Statistique) nous autorise à aller frapper chez les gens de 8H le matin à 20H30. J'ai 218 logements à recenser. Pour être sûr de trouver tout le monde, je travaille donc aussi le samedi et le dimanche. Et je n'ai pas forcément le temps de manger à midi.... quand faut y aller, faut y aller." ajoute-il avec un petit sourire.

Des chiffres pour les communes, pas pour les services fiscaux ou la Sécu..

Laurent Berger porte a son cou un sautoir avec une carte tricolore et sa photo. "J'ai obligation de la présenter à chaque visite" détaille cet agent.

"A Guéret, chaque foyer concerné a reçu une lettre pour avertir les occupants de mon passage. Pour rassurer les gens je leur précise que tous les chiffres collectés sont strictement confidentiels. Ces données serviront aux communes pour ajuster leurs places en crèche, les tournées des transports en commun, les équipements publics. Rien n'est transmis aux Services Fiscaux, à la Sécu ou au ministère de l'Intérieur."

Vous pouvez le remplir par Internet..

Laurent démarre sa journée par la visite d'un quartier pavillonnaire de Guéret, et suit sur le plan les adresses choisies par l'ordinateur de l'INSEE. La plupart des portes restent closes, pas facile de trouver quelqu'un alors que tout le monde travaille.

En journée, c'est souvent porte close © Radio France - Olivier Estran

Tiens, chez Philippe, ça s'ouvre, mais ce guérétois est en plein travaux dans sa maison. Pas le meilleur moment pour se plonger dans les formulaires. Philippe n'insiste pas et lui confie les codes de connexion pour faire soi-même sa déclaration de recensement sur Internet. "Ça prend 5 à 10 minutes" le rassure l'agent recenseur.

"Parfois y'a des gens qui vous invitent à manger.. et parfois, y'a des chiens qui vous courent après."

Chez Evelyne, la porte s'ouvre, et la retraitée est soudain très bavarde, livrant même des détails de sa vie de famille qui n'entrent absolument pas ce comptage de la population.

"Parfois on passe du temps, on tombe sur une grand-mère qui n'a vu personne de la journée. On vous offre le café, on se confie sur la famille. Parfois, on vous invite à dîner, on rencontre de belles personnes. Bon des fois, c'est moins agréable, des gens vous reçoivent sèchement ou des chiens vous courent après, mais c'est plutôt rare."

Laurent range ses dossiers, referme le coffre de son scooter et redémarre l'engin. Il a jusqu'au 22 février pour réussir sa mission.

Si votre habitation est concernée, sachez que le recensement est obligatoire. On risque une amende si on refuse de remplir le formulaire "mais ce genre de choses n'arrive quasiment jamais" conclut Laurent Berger avant de repartir dans le froid.