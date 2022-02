Tocca a té: à Roubaix, une école de la pizza pour redonner confiance aux demandeurs d'emploi

Et si la pizza était un révélateur de talent? C'est le pari qui vient d'être lancé à Roubaix, avec l'ouverture d'une pizzeria-école. Elle emploie et forme en même temps une dizaine de jeunes éloignés du marché de l'emploi.

C'est un restaurant à l’ambition humaniste qui a ouvert en décembre à Roubaix. "Tocca a té", ça veut dire "à ton tour" en italien, et ça sonne surtout comme une invitation lancée par Gilberto d'Annunzio. Ce restaurateur déjà à la tête de plusieurs établissements dans la région vient de créer une pizzeria particulière. De la cuisine au service en salle, tous les salariés sont des jeunes en cours de formation.

Le restaurant qui accueille des clients du mardi au samedi va ainsi accompagner des dizaines de jeunes qui ont un peu de mal à trouver du travail et qui ont besoin de reprendre confiance.

En cuisine, juste avant le coup de feu du midi, Barakat est très concentré et écoute les consignes au moment de préparer la pâte à pizza. "Ce n'est pas compliqué, mais il faut faire bien attention. Dans ce métier, tout me plaît. Avant, je ne savais même pas que je pourrais aimer ça", explique le jeune demandeur d'emploi.

Ahmed gère la pression et veille à ce que les clients ne manquent de rien. "Je suis un peu leur grand frère", s'amuse le doyen de l'équipe, âgé de 56 ans, et passé par plusieurs vies professionnelles. "La restauration c'est exigeant, mais on y arrivera. "

Serveur, barman, cuisinier, responsable d'hygiène : pendant son CDD de 4 mois qui peut durer jusqu'à 2 ans, chacun touche à tous les domaines, ce qui lui permet d'acquérir une solide formation et de l'expérience.

Le pizzaïolo est sur scène. Il est regardé, remercié, et tout ça grâce au travail de ses mains.

Le restaurateur n'a d'ailleurs jamais choisi ses salariés selon leur CV. "J'ai plein d'exemples autour de moi, de personnes que j'ai embauchées et que j'ai vu s'ouvrir. Moi-même, j'ai été ce qu'on appelle un échec scolaire. Quand j'ai touché mes premières farines, j'ai senti que ça donnait un sens. Ca m'a moi-même ouvert, ça m'a nourri."

Nul n'est inemployable

Cette philosophie est partagée par Mustapha Zebdi, responsable des dispositifs d'insertion à la Sauvegarde du Nord, qui est partenaire du projet. "Nul n'est inemployable, c'est notre credo. Bien sûr, il y a des règles à respecter, mais pour le reste, vous venez comme vous êtes."

Gilberto d'Annunzio et Mustapha Zebdi partagent la même philosophie : "nul n'est inemployable" © Radio France - Sophie Morlans

Lors du montage du projet, les deux hommes ont d'ailleurs réalisé qu'ils avaient grandi dans la même cité, à Denain, où ils rêvent déjà d'ouvrir un jour une nouvelle école.