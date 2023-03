"Toi je t’aurais bien pété les jambes": dans un enregistrement, des policiers Brav-M menacent des manifestants

Alors que ces derniers jours, des manifestants dénoncent des violences policières dans les manifestations contre la réforme des retraites, un enregistrement audio montre le dérapage de policiers d’une brigade Brav-M, ces brigades motorisées dont les méthodes sont de plus en plus critiquées.

« T’as de la chance on va se venger sur d’autres personnes »

Dans cet enregistrement qu’un manifestant a tourné discrètement lundi à Paris, et diffusé ce vendredi par Le Monde et le site Loopsiders , on entend des policiers menacer et intimider des personnes arrêtées dans le cortège parisien : « T’as de la chance on va se venger sur d’autres personnes », « Je peux te dire qu’on en a cassé des coudes et des gueules et toi je t’aurais bien pété les jambes ». Ou encore : « La prochaine fois qu’on vient, tu ne monteras pas dans le car pour aller au commissariat, tu vas monter dans un autre truc qu’on appelle ambulance pour aller à l’hôpital. »

Des propos « graves » fermement dénoncés par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui va saisir l’IGPN, la police des polices.

Interrogée par France Info, une manifestante, Salomé, 22 ans, étudiante en sciences sociales raconte : « Je les vois arriver. Une vingtaine, à moto. Ils me tombent dessus. Ils me balayent. Ils me tombent sur le dos ». Elle fait partie des 7 personnes interpellées par les agents des Brav-M lundi à Paris en marge des rassemblements spontanés contre la réforme des retraites. La jeune femme, qui a prévu de déposer plainte ce samedi - estime que ces policiers mis en cause dans l’enregistrement « n’ont rien à faire dans les forces de l’ordre ».