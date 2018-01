Paris, Île-de-France, France

Ile-de-France Mobilités et la SNCF équipent les gares franciliennes de toilettes et permettent un accès gratuit aux voyageurs qui ont un titre de transport, carte Navigo ou ticket. Ce projet fait partie de la série de services destinés à rendre les gares plus modernes et plus confortables. En tout, trois milliards d'euros sont débloqués par la présidente de la Région, Valérie Pécresse, qui souhaite voir les choses changer rapidement. Trente-trois gares supplémentaires vont avoir des WC automatiques d'ici 2018. Elles vont s'ajouter aux 87 gares qui ont déjà des sanitaires.

Des toilettes dans les gares : 53% des voyageurs sont pour

Avec l'implantation de ces toilettes, Ile-de-France Mobilités indique répondre à une demande forte des voyageurs. Ils sont 53% à souhaiter utiliser des toilettes sur leur parcours.

Pour ceux qui ont une carte Navigo ou un ticket, ces toilettes sont gratuites. Elles coûteront 50 centimes aux autres, une somme que 76% des voyageurs sont prêts à payer si "la qualité du service est au rendez-vous", précise Ile-de-France Mobilités.

Toutes les gares, qui accueillent plus de 5.000 voyageurs par jour, seront équipées d'ici 2021.

Chaque WC automatique revient à 200.000 euros

Ile-de-France Mobilités et la SNCF veulent que ces toilettes soient présentes dans un maximum de gares. Celles qui sont le plus loin de Paris et celles qui accueillent le plus grand nombre de voyageurs ou de touristes sont prioritaires. Chaque WC automatique revient à 200.000 euros. Le coût d'exploitation annuelle pour chaque gare est de 10.000 euros. Ces équipements, qui seront accessibles aux personnes handicapées, seront entièrement automatisées avec maintenance intégrée.

Les 33 gares qui seront équipées en 2018