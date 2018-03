Le président du FC Nantes a présenté le visage du futur stade ce jeudi soir. Le projet YelloPark, dont le but est d'attirer des spectateurs pendant les matchs, mais aussi en dehors. Et ça passe par des équipements comme un musée, un bar ou des salons de séminaires d'entreprise.

Nantes, France

On sait maintenant à quoi ressemblera le futur stade du FC Nantes, il a été présenté ce jeudi. Et il est pensé pour être le plus accueillant possible. Les soirs de match, d'abord. Avec ce toit rétractable de 12.000m² pour protéger les 40.000 supporteurs de la pluie ou du vent.

Les supporters, justement, ce sera à eux de mettre l'ambiance, grâce notamment à ce kop, cette tribune de 7 000 places, voulue pour être un mur. Les gradins sont inclinés à 35°, "le maximum autorisé" selon les architectes.

Le futur stade, vu de l'intérieur - HKS/ATSP

De sa place, on ne loupera pas une miette du spectacle. Et sinon, il reste l'écran géant. Impossible de le manquer, il fera le tour du stade, à 360°. Le stade accueillera du foot, évidemment, mais aussi du rugby, et des concerts.

Mais en dehors de ces événements? Il y aura de quoi faire. Avec un musée de 1000m², qui retracera l'histoire du club, notamment. Avec des salons qui pourront recevoir des séminaires en entreprise, ou encore un bar, une boutique du club.

Le futur stade, avec le toit ouvert - HKS/ATSP

Enfin, des terrains de sport, ou de jeu accueilleront du public toute la semaine. Le stade sera ouvert, au milieu d'un quartier. Il doit être terminé en 2022, soit un an avant la Coupe du Monde de Rugby qu'il recevra aussi.