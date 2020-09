Romorantin : tollé après l'annonce par Lagardère de la mise en vente de la mythique Matra MS 670

Le groupe Lagardère va vendre aux enchères la Matra MS670 qui a remporté les 24H du Mans. La voiture mythique, exposée jusque-là au Musée Matra Automobile, de Romorantin (Loir-et-Cher), est "un monument du patrimoine national", et "doit rester au Musée", affirment les ex salariés et Henri Pescarolo.

Cette année, les Journées du Patrimoine (19 et 20 septembre) ont un goût un peu amer pour le Musée Automobile Matra, à Romorantin (Loir-et-Cher). Il vient de perdre l'une de ses plus belles pièces, la MS 670, une voiture de course avec laquelle Henri Pescarolo avait gagné les 24 Heures du Mans en 1972.

Cet été, très discrètement, le groupe Lagardère, qui en est propriétaire, l'a récupérée pour la vendre aux enchères. La vente est prévue le 5 février 2021 à Paris, au salon Rétromobile, a annoncé jeudi Artcurial Motorcars.

Cette voiture nous appartient et appartient au patrimoine national !"

Pour Pierre Bertoux, ancien délégué CGT de l'usine Matra de Romorantin, aujourd'hui fermée, déplore "une grosse perte pour le Musée : "la MS 670 est une voiture de légende qui permet aux passionnés de venir voir une voiture mythique qui avait gagné au Mans plusieurs fois, elle fait partie du patrimoine national. Et Lagardère se permet de vendre une voiture qui nous appartient, qui appartient au patrimoine national !", dénonce le syndicaliste, remonté contre Arnaud Lagardère.

"Il a besoin de fric, il ne s'occupe pas des gens comme ça sont sans foi ni loi, ce n'est pas possible, il faut que le pouvoir politique en place intervienne pour que cette voiture reste au musée et ne soit pas vendue à des privés, des collectionneurs asiatiques ou autres !", poursuit Pierre Bertoux.

Henri Pescarolo, en 2019 © Maxppp - Maxppp

Très en colère aussi, l'ex quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans, Henri Pescarolo, qui a remporté la course mythique au volant de la Matra MS 670 en 1972, rappelle : "on avait essayé de faire classer les trois Matra avec lesquelles j'ai gagné le Mans pour les protéger, les faire classer en monument national, mais on y est pas arrivé car il fallait l'accord du groupe Lagardère".

Henri Pescarolo, "scandalisé"

Henri Pescarolo, interrogé par France Bleu Orléans, poursuit : "ce qu'on redoutait arrive, comme il [Arnaud Lagardère] est en proie à des difficultés financières, il commence à vendre les voitures et on imagine que s'il commence avec une, il va continuer avec les autres."

Que faire pour empêcher que la Matra MS670 ne quitte définitivement le Musée Matra Automobile de Romorantin ? "Je pourrais la racheter, et la laisser au Musée", affirme Henri Pescarolo, "mais elle va se vendre entre 5 et 10 millions d'euros, je n'ai pas les moyens... C'est un pan de l'histoire de France qui risque de partir au Koweït, aux Emirats, aux Etats-Unis ou ailleurs".