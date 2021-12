Tom et Nicolas ont traversé la France en auto-stop et sans argent

Tom et Nicolas ont eu l'idée folle de rallier Mont-Saint-Sulpice (Yonne) à Espelette (Pyrénées-Atlantiques), en pleine période de Covid-19, en auto-stop et sans un sou en poche. Et contre toute attente, la générosité des Français est au rendez-vous. Une aventure humaine riche en rencontres.

Noël 2020, Tom et son parrain Nicolas sont devant leur télé et regardent Nus et Culottés, une émission dans laquelle les protagonistes, Nans et Mouts sont nus et sans argent. Grâce au troc et à la générosité des personnes rencontrées, ils arrivent à s'habiller, à se nourrir, à se loger et à se déplacer. À ce moment-là, Tom et Nicolas se demandent : "Et pourquoi pas nous ?"

L'idée fait son chemin. Ça sera l'été suivant... mais habillés.

Tom et Nicolas ne vont pas partir à l'aventure sans préparation. Ils décident de tester la faisabilité de leur projet en se lançant sur les routes de l'Yonne le printemps suivant. Les essais sont concluants et Tom est très à l'aise pour faire de l'auto-stop.

Mais quel est le but de Tom et Nicolas ? Pour le parrain du jeune homme, la réponse est toute simple :

Pendant le confinement qui nous a un peu éloignés de tout le monde avec la distanciation sociale, on voulait prouver quand même qu'il y avait encore une générosité chez les gens et que les gens ne mettaient pas de distanciation sociale dans toute leur vie - Nicolas

Leur projet d'aventure en auto-stop et sans argent étonne et pique la curiosité. France Bleu Auxerre ira jusqu'à suivre jour après jour les pérégrinations des deux acolytes dans Carnet de voyage des Vagabonds de Bourgogne.

Tom et Nicolas quittent Mont-Saint-Sulpice, le 8 juillet, avec seulement leur sac à dos, une boussole et une carte routière : "On n'avait pas de GPS."

Le premier auto-stop pour Nicolas (à gauche) et Tom (à droite) - Les Vagabonds de Bourgogne

Direction Espelette

Vous me direz, mais pourquoi ont-ils choisi Espelette ? Tom et Nicolas ont cherché la ville de destination sur des cartes et des atlas puis ils sont tombés sur cette petite commune des Pyrénées-Atlantiques célèbre pour son piment : Espelette.

Ça a "matché" sur Espelette parce que la connotation de pimenter nos vies, nous est tout de suite venue - Nicolas

Mais avant d'arriver à Espelette, la route est longue.

Leur projet et leur bonne humeur communicative les amènent à croiser des gens formidables, généreux.

Il y a beaucoup de préjugés sur les Français. On dit qu'ils font la tête. Et en fait, il suffit de gratter un petit peu et une fois qu'on a enlevé la surcouche qui est un peu désagréable, ils sont fantastiques. Les personnes sont magnifiques - Tom

Tom et Nicolas et l'une des nombreuses personnes à les avoir pris en auto-stop - Les Vagabonds de Bourgogne

Les anecdotes de leurs différentes rencontres sont nombreuses et parfois riches en émotion : "Des gens qu'on connaissait depuis deux heures, qui nous ont raconté toute leur vie, leurs problèmes, leurs tracas du quotidien, etc. Et on n'était pas du tout préparés à ça."

Trois étapes, trois rencontres, trois émotions

Quelques étapes ont compté plus que d'autres comme celle à Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), ville martyre de la Seconde Guerre mondiale, où ils ont pu rencontrer Robert Hébras, le dernier survivant du massacre perpétré par les nazis.

Rencontre avec Robert Hébras à Oradour-sur-Glane - Les Vagabonds de Bourgogne

Autre rencontre marquante, c'est celle avec Myriam et Loïc à Fourques-sur-Garonne, près de Marmande (Lot-et-Garonne) : "C'est une autre étape qui a quasiment le plus compté [...] c'est là, l'une de nos plus belles parmi toutes les belles." Lors de cette étape, Myriam, l'épicière, les aide à trouver un lieu pour dormir en se renseignant auprès de tous les habitants du village. Loïc se propose de les rencontrer et de voir s'il y a feeling : "Ça a collé tout de suite."

Loïc leur a permis d'avancer sur leur route, mais avec un moyen de transport qui sortait de leur habitude : un bateau-stop sur le canal latéral de la Garonne.

À Fourques-sur-Garonne, Tom et Nicolas ont rencontré Myriam et Loïc - Les Vagabonds de Bourgogne

Direction le Bassin d'Arcachon. Et là, une "nouvelle claque" pour nos deux Vagabonds de Bourgogne. Au détour d'une cabane à dégustation d'huîtres, Tom et Nicolas rencontrent Lucie. Elle leur propose son logement : "Et moi, je vais aller dormir chez mes parents."

Le fait qu'elle nous donne ses clés. J'ai trouvé qu'on avait passé un nouveau niveau - Nicolas

Le soir venu, on leur propose d'aller dans le restaurant du chanteur Jérémy Frérot, Le Pestacle. Tom et Nicolas racontent leur projet et le gérant leur propose de rester dîner et d'assister au concert du soir.

Donc, une soirée encore plus folle que les autres - Tom

Tom et Nicolas et Lucie qui leur propose les clés de son logment sur le Bassin d'Arcachon - Les Vagabonds de Bourgogne

Au pied du panneau

Après 1.300 km parcourus en neuf jours de voyage, Tom et Nicolas arrivent enfin à Espelette. C'est la fin de la folle aventure des Vagabonds de Bourgogne. L'émotion est à son comble. Les nerfs lâchent, les larmes coulent.

Je ne voulais pas que ça se termine tout de suite - Nicolas

Tom et Nicolas arrivent enfin à Espelette, c'est la fin de l'aventure des Vagabonds de Bourgogne - Les Vagabonds de Bourgogne

Au centre du village, ils arrivent, par l'intermédiaire du père de Tom et de leur compte Instagram, à trouver une personne pour les loger. Elle s'appelle Valérie, mais elle n'est pas là pour les accueillir : "Allez chez moi, je vais dire à mon voisin de vous ouvrir. Vous m'attendez et j'arrive dans 2 heures."

Encore un bel exemple de générosité et de confiance de la part d'une personne qui est prête à laisser sa maison à des inconnus.

Encore une nouvelle expérience. On est rentrés chez quelqu'un sans que la personne ne soit là - Nicolas

Tom, Nicolas et Valérie, leur logeuse à Espelette - Les Vagabonds de Bourgogne

Le soir venu, Tom et Nicolas déambulent dans les rues d'Espelette. Ils traversent un petit pont et se trouvent nez à nez avec un attroupement d'escargots. Pour eux, la symbolique est forte et la boucle est bouclée.

On part de Bourgogne, on arrive à Espelette et là, il y a une troupe d'escargots juste devant nous. Ils nous ont suivis - Tom et Nicolas

Une aventure humaine enrichissante

Tom et Nicolas sont conscients de la chance qu'ils ont eue.

Tout s'est bien passé. On a eu zéro galère - Nicolas

Loin d'eux, l'image d'être prétentieux. Ils ont pu tous les soirs trouver un logement, plus ou moins confortable. Ils ont pu manger à leur faim et se déplacer sans problème.

Quand on leur demande s'ils sont prêts à repartir à l'aventure, Tom et Nicolas répondent par l'affirmative : "Il faut aussi qu'on construise le pourquoi repartir."

Tom et Nicolas sur la route - Les Vagabonds de Bourgogne

L'expérience a quelque peu transformé le jeune homme qui se sent un peu déconnecté de ses camarades de classe : "Quand je vois les gens de mon âge au lycée qui sont sur leur portable et qui tirent la gueule toute la journée, j'ai envie de les secouer."

On se sent différent, mais on sait pas pourquoi - Tom

Une chose est sûre, cette expérience a été pour Tom et Nicolas une aventure humaine positive, pleine de souvenirs heureux et de fous rires à répétition. En résumé, les Français sont formidables !