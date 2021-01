Tonio, le coiffeur du quartier Nungesser de Valenciennes, a rangé ses ciseaux

Il tenait l'un des plus anciens salons de coiffure de la capitale du Hainaut. Tonio La Rosa, 66 ans, a pris sa retraite ce 31 décembre 2020.

Le quartier Nungesser de Valenciennes comptera cette année un coiffeur en moins ! Tonio La Rosa, 66 ans, a réalisé sa dernière coupe de cheveux le 31 décembre 2020, à 12h. Ce fils d'immigré italien a travaillé dans le salon familial pendant 52 ans et demi, avenue de Reims, ce qui en faisait l'un des plus anciens salons de coiffure de la ville du Hainaut.

C'est très dur de tourner une page comme celle-là.

"J'ai travaillé 19 ans avec mon père et j'étais à mon compte depuis 33 ans. Mon père est arrivé en 1948 à Valenciennes. Son salon, en Sicile, avait été bombardé par les Américains en 1945. Un jour, un copain qui travaillait à Valenciennes lui a dit : "viens en France, il y a plein de boulot". Il ne connaissait pas un mot de Français et c'est vrai que le lendemain, il a eu du travail tout de suite".

Ce 31 décembre, ses proches sont venus l'accompagner dans cette journée particulière. Ses clients vont le regretter aussi comme Daniel, un habitué : "Il est vraiment agréable. C'est un peu plus qu'un coiffeur !". Tonio ne "pense pas être un grand coiffeur. Un bon coiffeur, c'est d'abord quelqu'un qui a une bonne mémoire, qui soit le plus agréable possible".

Si je devais refaire ça, je referai de la coiffure !

A 66 ans, la retrait a donc sonné pour Tonio qui continuera d'exercer ses talents et sa passion sur les cheveux de ses proches.