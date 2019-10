Tony Estanguet à Amiens pour un job dating sportif

Un triple champion olympique de canoë pour promouvoir les valeurs du sport ! Tony Estanguet, le président de Paris 2024, le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques participe ce mardi à Amiens à un job dating sportif, l’opération " Du sport ensemble vers l'emploi".

Amiens, France

Un invité de marque pour promouvoir dans les Hauts de France l'opération "Du sport ensemble vers l'emploi". Tony Estanguet, le président de Paris 2024, le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques participe ce mardi 15 octobre 2019 à un job dating musclé ! Un job dating sportif entre une vingtaine d'entreprises et une centaine de demandeurs d'emplois qui vont sauter, courir ... et recruter au stade Moulonguet d'Amiens explique Tony Estanguet.

Promouvoir le savoir-être plutôt que le savoir-faire

Quand une entreprise recrute un collaborateur, elle recherche chez lui "un esprit d'équipe", elle veut un "salarié persévérant", qui va "au bout de soi" énumère Tony Estanguet. Ce sont les valeurs du sport rappelle le président de Paris 2024 qui veut faire du savoir-être, une priorité à l'embauche. Avec Paris 2024, le président du comité d'organisation des jeux olympiques veut (re)mettre le sport au coeur de la société.

150 000 personnes vont travailler à l'organisation des JO de Paris

Les postes à pourvoir ce mardi à Amiens sont pour certains en lien avec l'organisation des jeux olympiques : les métiers de la construction, de la restauration ou encore des télécommunications. Ce sont 150 000 personnes qui vont travailler à l'organisation de Paris 2024 et là encore, Tony Estanguet compte bien recruter via des jobs dating sportifs.

La région des Hauts de France, base arrière pour Paris 2024

Le président du comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques assure qu'il n'est pas en repérage pour identifier de futures bases arrières pour les JO. Mais Tony Estanguet reconnait que la région des Hauts de France est très intéressante, à proximité immédiate de l’Île de France, avec des équipements de qualité et une culture sportive riche. Les Hauts de France ont des arguments à défendre à en croire Tony Estanguet dont vous pouvez réécouter l'interview ici