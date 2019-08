Tony Gallopin, grand vainqueur du critérium nocturne de Dun-le-Palestel

Après Julian Alaphilippe l'an dernier, c'est le coureur cycliste Tony Gallopin, de l'équipe AG2R La Mondiale qui s'est imposé ce samedi 10 août à l'issue du critérium nocturne de Dun-le-Palestel. Entre 10 et 12.000 personnes ont assisté à l'événement selon la municipalité.

Dun-le-Palestel, France

Du monde, le long des barrières à Dun-le-Palestel ce samedi 10 août. D'après la mairie, entre 10 et 12.000 personnes ont assisté à la 54 ème édition du critérium nocturne. Le public a encouragé les coureurs cyclistes pros et amateurs qui ont parcouru à 50 reprises le circuit, long d'1,5 km. C'est Tony Gallopin, de l'équipe AG2R La Mondiale qui s'est imposé pour la première fois.

Petits et grands sont venus soutenir leurs champions © Radio France - Marc Podevin

"C'est une satisfaction, c'est toujours difficile un critérium, surtout après le Tour de France, a confié Tony Gallopin après être monté sur le podium. Après, on est ici surtout pour fêter l'après Tour de France avec les supporters. On pense à la victoire mais il n'y a pas que ça." Celui qui a porté sur ses épaules le maillot jaune en 2014 adore le public creusois. "Il y a un bon accueil ! On sait qu'ici c'est une région qui aime le vélo." Tony Gallopin assure même déjà qu'il reviendra l'an prochain.

La 54e édition du critérium de Dun-le-Palestel a attiré entre 10 et 12.000 personnes © Radio France - Marc Podevin

Tony Gallopin est arrivé en premier suivi d'Anthony Roux de la team Groupama-FDJ et de Florian Vachon, le Montluçonnais de l'équipe Arkéa-Samsic. Le premier Creusois à l'issue du critérium de Dun-le-Palestel est Anthony Boissière de l'équipe amateur Creuse Oxygène.

Au total, 46 coureurs cycliste ont participé, 16 amateurs et 30 pros dont la moitié a participé Tour de France 2019.