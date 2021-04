Le chocolatier Cémoi à Sorbiers lance une opération déstockage via l'application Too good to go. Il s'agit d'écouler des sachets de chocolat de Pâques à moindre coût. Une première utilisation par ce chocolatier de cette application anti-gaspillage.

Too good to go : l'appli anti-gaspi a permis d'écouler des invendus de Pâques chez Cémoi à Sorbiers

Devant le magasin d'usine de Cémoi à Sorbiers, la file des consommateurs s'allonge. Mais tous n'ont pas compris le principe de l'opération déstockage du jour : il fallait préacheter via l'application Too good to go un sachet de chocolat. Des invendus de Pâques. Un kilo de chocolat revenait à 2 euros 99.

Cette année, pour Pâques, le site Cémoi de Sorbiers a accumulé 10 tonnes de surstocks. La plus grosse partie est écoulée via le magasin d'usine, du chocolat est également offert à des associations caritatives, mais il faut aussi chercher d'autres débouchés. "Cette application est plutôt intéressante, dans l'air du temps, explique le directeur Jean-Pierre Dubost. Chaque utilisateur télécharge l'application sur son téléphone, vient sélectionner son panier, la, sur les deux jours d'ouverture, on était partis sur 100 paniers mis à disposition, chaque utilisateur va payer à l'application Too good to go et puis il y a une validation de la livraison en magasin. Et le consommateur repart avec son panier. L'opération concerne 750 paniers et après on verra pour renouveler ou pas".

L'idée étant d'étendre l'utilisation de cette appli par le chocolatier à l'ensemble de ses sites en France (12) car pour le moment Sorbiers est pilote sur cette opération.

L'application Too good to go lancée en 2016 est arrivée à Saint-Etienne en 2018. Aujourd'hui plusieurs dizaines de commerces alimentaires, mais aussi des magasins de plantes, l'utilisent pour écouler rapidement à prix cassés des denrées périssables.