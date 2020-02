Toolib - Une start-up Dijonnaise dans les startings blocks pour les JO 2024 à Paris

Dijon - France

Une start-up Dijonnaise dans les startings blocks en vue des JO 2024 à Paris, des Jeux voulus comme "les premiers Jeux inclusifs et solidaires de l'histoire de l'Olympisme" ! Toolib est une plateforme d’échanges entre particuliers en perte d’autonomie ou en situation de handicap. A l'origine de sa création trois amis d’enfance concernés de près ou de loin par le handicap.

350 000 personnes en situation de handicap attendues à Paris 2024

Ils ont fait le constat que des sites comme Airbnb ou Blablacarne sont pas forcément adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite. Alors qu'il est parfois difficile de se déplacer quand on est handicapé Toolib mettra donc en rapport des personnes en situation de handicap et des particuliers qui peuvent louer des véhicules ou des logements adaptés. A l'occasion des JO 2024, 350 000 personnes en situation de handicap sont attendues en France. Toolib, entend bien être à leurs côtés !

Guillaume Boulaton dans son bureau boulevard Debrosse à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

"Nous voulons aider les personnes et aider la mairie de Paris"

Guillaume Boulaton est l'un des trois fondateurs de Toolib. "Notre idée est d'orienter ce flux de personnes qui va arriver à Paris, aider la mairie de Paris en expliquant que nous pouvons héberger des gens dans des conditions décentes dans des logements qui vont respecter non pas des normes mais leurs besoins ! Nous avons des ergothérapeutes qui travaillent pour nous."

"Trouver des véhicules, trouver du matériel, des aides à la propulsion"

Une aide qui sera étendue, espère également Guillaume Boulaton aux déplacements. "Les gens vont devoir circuler et plutôt que ces déplacements se fassent de façon chaotique -ou que les personnes se retrouvent dans des véhicules qui ne sont pas forcément adaptés- on peut les aider à trouver des véhicules qui correspondent en tous points à leur handicap. On peut aussi les aider à trouver du matériel : des aides à la propulsion, des fauteuils un peu plus costauds que ceux qu'on emmène en général quand on prend l'avion afin qu'ils puissent visiter Paris."

"Nous voulons être prêts pour les JO de Paris 2024"

L'objectif de l'équipe de Toolib est simple : "être prêts, stables et en place au moment où débuteront ces JO 2024 et même deux ans avant pour être vraiment sérieux !" Les fondateurs de Toolib, déjà récompensés par de nombreux prix ont été reçus au ministère des sports il y a quelques mois. Le label "Tous mobilisés, tous concernés" du conseil national du handicap leur a été remis. L'application Toolib n'est pas encore entrée dans sa phase active. Pour l'instant sur le site internet on en est à répertorier les offres : les personnes qui proposent des logements peuvent s'inscrire, viendront ensuite les offres de matériel et de véhicules. Les locations à proprement parler -elles- débuteront d'ici quelques semaines.