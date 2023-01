Toototoor, l'appli Bourguignonne qui veut conquérir la France

Voila une appli locale à mettre dans sa poche. Elle s'appelle Toototoor (et ça se prononce "Tout autour"). C'est un concept né dans la Nièvre, et qui est entrain d'essaimer en Côte-d'Or et dans toute la Bourgogne.

"Toototoor" est une sorte de carte interactive où l'on peut échanger des coups de main, des services, mais aussi des objets avec ses voisins

L'idée est née dans l'esprit de Stéphane Villain qui habite Taconnay , un petit village de 70 habitants dans le Nord de la Nièvre. Avec son associé, Valery Sorraux ils ont décroché une aide de 48.000 euros de la part de la Région pour lancer leur appli. Avec cet outil , ils veulent retisser du lien social.

France Bleu Bourgogne : Si je télécharge tout autour sur mon téléphone, à quels services je vais avoir accès tout de suite ?

Stéphane Villain : Pour l'instant, vous allez avoir accès aux services d'entraide, c'est à dire les utilisateurs dans un rayon de 30 kilomètres autour de vous. Vous allez pouvoir vous rendre des services, du covoiturage, du don ou échange d'objets. On peut aussi donner du temps, trouver des partenaires pour des activités.

Il y a déjà pas mal de réseaux d'entraide sur Internet, sans compter tous les réseaux sociaux qu'on connaît. Quel est le plus de Toototoor ?

Au depart elle est pensée pour la ruralité. C'est pour ça qu'il y a une partie entraide, parce que c'est très important avec les services publics qui disparaissent. Mais il y a aussi une partie pour trouver et développer les circuits courts. C'est important trouver des artisans, des commerçants, les soins, les services autour de soi. Il s'agit de montrer aussi toutes les activités, tout ce qui se passe : les festivals, les sorties, les balades ou les matchs de foot.

Carte des utilisateurs de Toototoor - DR

L'application est en train d'essaimer dans toute la Bourgogne. Ca démarre comment en Côte-d'Or ?

Pour l'instant, il y a 80 utilisateurs qu'on appelle "Locaux" répartis sur toute la Côte d'Or. Il y en a une quarantaine autour de Dijon. Là, on parle de lancer un réseau social, il faut réussir à créer cet effet de démarrage. Pour ma part dans mon coin de campagne, au bout de cinq mois, j'ai plus d'une centaine de demandes et d'une centaine d'offres actives en permanence.

Est-ce que votre but est d'en vivre un jour, d'en faire votre activité principale ?

Oui, bien sûr. On est en train de réfléchir à un modèle un peu mixte où il y aura un peu de publicité réservée aux commerces et aux communes. Ça va permettre de mettre en avant les circuits courts sur son territoire, les activités possibles. Et donc là, on pourrait imaginer un système de leasing, sur des petits prix. En fait, je ferais quelques dizaines d'euros par mois pour ces annonceurs. Notre but est de nous étendre en 2023 pour en faire un modèle économiquement viable.