Top 10 des prénoms basques les plus populaires dans les ikastola

Seaska, la fédération des écoles immersives en langue basque, a étudié les prénoms les plus en vogue dans ses écoles maternelles : Ihintza, Maddi et Haize font partie du trio de tête pour les filles, Xan, Oihan et Mattin pour les garçons.

Quels sont les prénoms basques les plus populaires au sein des ikastola ? Seaska, la fédération des écoles immersives en langue basque, a mené l'enquête à l'occasion de la sortie de ses fameux calendriers. Elle a listé les prénoms des élèves des 33 écoles maternelles que compte la fédération, ce qui représente tout de même plus de 1000 enfants. Les deux dernières enquêtes remontent à 2012 et 2015.

Chez les filles

"On constate une évolution par rapport aux époques précédentes, de nouvelles modes" révèle Ramuntxo Etxeberri, en charge du développement à Seaska et auteur de ce fastidieux travail. "Chez les petites filles, c'est le prénom Intza ou Ihintza qui était le plus donné, suivi de Maddi, alors qu'il y a quelques années c'était plutôt Elaia qui était à la mode. Il y a une vingtaine d'années, c'était surtout les Amaia et Na(h)ia qui étaient très représentées et elles ont quasiment disparu des cours d'école".

Les prénoms de fille les plus en vogue dans les ikastola, selon leur année de naissance - DR

Chez les garçons

"Chez les garçons, ce sont les prénoms plus classiques qui reviennent : Xan, Mattin, ou encore dans une moindre mesure Andde; alors que les Oihan et Unai qui étaient vraiment leaders il y a une dizaine d'années, sont encore très présents mais beaucoup moins qu'à cette époque-là."

Les prénoms de garçons les plus en vogue dans les ikastola, selon leur année de naissance - DR

Plus de 500 prénoms basques sont répertoriés dans le calendrier de Seaska. Tiré chaque année à plus de 55 000 exemplaires, il est devenu une référence pour tous les parents qui souhaitent donner un prénom basque à leur enfant. Pour l'année 2021 il met à l'honneur la province de la Soule, avec des illustrations de la photographe souletine Eliane Héguiaphal.