Top 10 : la Smart Fortwo, voiture la plus volée en France

L'association 40 millions d'automobilistes publie, ce lundi, son classement des voitures les plus volées en France entre l'été 2016 et l'été 2017. En tête de ce Top 10 : la Smart Fortwo II.

Selon 40 millions d'automobilistes, la Smart Fortwo II a été la voiture la plus volée entre juillet 2016 et juillet 2017. Comme chaque année, l'association recense le nombre de vols dont sont victimes les véhicules en France, et établit un Top 10 des plus convoités. Bilan : la petite citadine de la marque allemande occupe la tête du classement pour la troisième année consécutive.

Le podium est complété par deux Land Rover : le 4x4 Range Rover et le SUV Range Rover Evoque, qui étaient déjà dans ce Top 10 l'an passé. Viennent ensuite la Clio 4, la Ford Fiesta, la Seat Leon, la Citroën DS3 Découvrable, la Twingo II et la Mégane 2. C'est la première fois que la Clio 4 et la DS3 Découvrable intègrent le Top 10. Un autre 4x4 vient clore le classement, puisque c'est le X5 E70/LCI de BMW prend la 10ème place. À noter que le classement varie selon les départements (voir document ci-dessous).

Une majorité de vols par "mouse jacking"

Selon l'étude, 234.000 vols ou tentatives de vols de voitures en France ont été dénombrés entre juillet 2016 et juillet 2017, un chiffre en baisse "depuis une dizaine d'années". Le "mouse jacking", qui consiste à pirater électroniquement les véhicules, "reste la méthode de vol la plus utilisée (68%", affirme l'association. Cette dernière met également en avant l'explosion du "vol par abus de confiance" (+25% en 2016), consécutif du développement de la location entre particuliers.

40 millions d'automobilistes dresse enfin le Top 10 des véhicules les plus vandalisés, avec une grande majorité de modèles haut-de-gamme. Les Mini Cabriolet R57 et R52 arrivent en tête, devant la Porsche Boxster type 987.