Top 14 - Biarritz : la Ville augmente de 220.000 euros son contrat d'image avec le club

Ce jeudi soir, Maider Arostéguy, la mairie de Biarritz annonce que les élus du Conseil Muncipal ont décidé d'augmenter de 35 % le contrat d'image qui lie le BOPB et la ville. Elle veut y voir un geste symbolique et fort.

La Maire de Biarritz Maider Arosteguy annonce ce jeudi soir que la Ville a choisi d'augmenter de 35% le contrat d'image qui la lie au BOPB. Pour les élus, cette hausse de 220.000 euros est à la hauteur de ce que représente les besoins du club en Top 14. Ce contrat passe donc à 850.000 euros. Sous la mandature de Michel Veunac, la ville versait 500.000 euros puis 630.000 euros pour la saison 2020-2021. Une mesure qui a été décidée "d'un commun accord" avec les élus. Il n'y aura pas de vote en Conseil Municipal. La somme sera échelonnée sur les prochains mois. La maire justifie ce choix par un retour du milieu économique biarrot (notamment les commerçants) qui constate un nouvel engouement autour du club depuis sa montée dans l'élite du rugby et qui ne s'observait pas depuis la descente des Rouge et blanc en Pro D2 il y a 8 ans.

La maire, Maider Arosteguy, parle d'un "geste volontariste et raisonnable." Elle veut y voir "plus qu'un symbole." Au delà de tout cela, c'est un signe supplémentaire du réchauffement des relations entre la municipalité et la direction du club. Il s'ajoute à d'autres ces dernières semaines, comme le fait que le BOPB va jouer les matches de Coupe d'Europe à Aguilera et non à Lille comme évoqué un temps.

Cet été, suite aux demandes du club, la Ville de Biarritz a réalisé des travaux dans les locaux d'Aguilera : 50.000 euros pour l'électricité, les sanitaires et la peinture "pour répondre aux besoins à court terme du club".