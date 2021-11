Top 14 - Mattéo Rodor prolonge avec l'USAP : "C'est pour ce club que j'ai envie de jouer"

Alors que les joueurs de l'USAP sont au repos, le temps de la tournée d'Automne, Mattéo Rodor vient de signer un contrat de trois ans avec les Sang et Or. Il s'agit du premier contrat professionnel pour ce joueur.

Le demi de mêlée et demi d'ouverture de l'USAP Mattéo Rodor vient de signer son premier contrat pro avec le club catalan. Il prolonge ainsi de trois années supplémentaires sa carrière avec les sang et or. Interrogé par France Bleu Roussillon, le rugbyman revient sur cette décision avant de retrouver la compétition le samedi 27 novembre face à Clermont.

France Bleu Roussillon : Rester trois années de plus à l'USAP, c'était une évidence pour vous ?

Mattéo Rodor : Le choix a été plutôt facile à faire oui, j'ai toujours voulu poursuivre ma carrière à l'USAP. Il y a plein de raisons : c'est le seul club en France pour lequel j'ai joué, j'ai toute ma famille et mes amis ici, c'est vraiment pour ce club que j'ai envie de jouer. Avec l'USAP, ça s'est toujours très bien passé. On a toujours été dans le même sens donc ça s'est fait assez vite. Ils ont engagé des négociations assez tôt dans l'année. J'étais très content parce que ça montre la confiance qu'ils avaient en moi malgré la blessure l'année dernière.

Justement, comment vous vous sentez désormais ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir retrouvé toutes vos capacités ?

Les capacités, je pense que je les ai retrouvées. Ce qui me manque un peu, c'est du rythme, d'enchaîner les matchs. J'espère que pour la suite de la saison, je vais pouvoir enchaîner les rencontres.

L'USAP est avant-dernière, à égalité avec le BOPB. Pourtant, il y a de belles victoires comme face à La Rochelle (22-13). Qu'est-ce qu'il vous manque pour grimper dans le classement ?

Bien sûr qu'on aimerait un meilleur début de saison. Maintenant au bout de dix matchs, le bilan, c'est quand même qu'on est là, à égalité avec Biarritz. Je pense à la saison qu'on a passée il y a deux ans, on avait mis du temps à gagner le premier match. Tout le monde est content d'être dans la course au bout de 10 matchs, donc maintenant, on va essayer de se lâcher un peu plus dans ce championnat et pour engranger le plus de points possibles.

Après, je pense qu'il nous manque surtout un peu de confiance en nous. C'est pour ça que ce résultat contre La Rochelle à domicile nous fait du bien. Le point de bonus au Racing nous fait du bien aussi, ça nous montre qu'on peut exister contre les grosses équipes de ce championnat. Et maintenant, il faut qu'on se lâche un peu plus, et on arrivera à refaire ce genre de performance et à gagner contre d'autres équipes.

Avec un contrat de trois ans, vous avez forcément des objectifs collectifs et personnels non ?

Après, moi, j'ai signé quoi qu'il arrive pour rester à l'USAP pour trois ans. Mais le but, bien sûr, c'est de rester en Top 14 à la fin de cette saison et d'y rester surtout sur les années à venir. Que l'USAP reste à sa place en première division.