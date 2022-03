"Top Chef, c'est une parenthèse incroyable dans une vie de cuisinier", le Tourangeau Ambroise Voreux éliminé

Tous les fans le savent. L'émission Top Chef sur M6 est parfois impitoyable. Et notre candidat tourangeau, Ambroise Voreux en a fait l'amère expérience en quittant l'aventure cette semaine sur une histoire de saumon trop cuit. Un comble pour celui qui cuisine et sublime nos poissons de Loire.

Son parcours avait été quasi-parfait jusqu'ici. Mais l'aventure Top Chef sur M6 s'est arrêtée au bout de la 6ème semaine d'émission pour notre candidat tourangeau Ambroise Voreux. Chef de la Cabane à Matelot à Bréhémont, celui qui cuisine les poissons de Loire pêchés par son associé et ami Romain Gadais, a été éliminé sur une cuisson de saumon. Un comble qu'il prend avec sourire :

"On est sur une heure d'épreuve, on est sous tension, on doit faire le meilleur de soi-même en très peu de temps et ça se joue sur des détails. Alors, c'est vrai ça vient sur du saumon mais en même temps, je trouve que c'est une belle image. Moi qui suis arrivé sur ce concours avec un silure issu d'une pêche durable, très abondant dans nos fleuves et qui représente bien la cuisine qu'on essaie de faire à la cabane à matelot et voilà que je sors du concours sur un saumon qui est, lui, au contraire, l'emblème de l'élevage. Et je trouve ça un peu rigolo".

Top Chef, ton univers impitoyable !

"C'est un concours où on peut briller pendant des semaines et il suffit d'un petit couac dans la machine et on sort. Mais bon, c'est le jeu".

Mais une formidable expérience

"C'était dingue, je suis vraiment super content de l'avoir fait. C'est une parenthèse dans une vie de cuisinier qui est vraiment incroyable. On vit des choses qu'on ne pourrait pas vivre dans son restaurant, et puis c'est avant tout des rencontres géniales. Notamment avec le chef Paul Péret avec qui j'ai beaucoup échangé et qui m'a beaucoup appris sur la cuisine, sur son approche, sur la façon dont on traite les produits. Et ça, je l'oublierais jamais.

Et entre candidats, on se retrouve très souvent. D'ailleurs je vous annonce qu'il y en a quelques uns qui vont venir en avril à la réouverture de la cabane à matelot à Bréhémont".

Effet télé sur la fréquentation du restaurant ?

"C'est possible mais on n'a pas vraiment pour objectif de bouger nos habitudes. On reste toujours sur 30 couverts en un seul service. Les gens arrivent tôt, profitent vraiment du moment et on veut pas que ce soit la course à renouveler les tables sans cesse. Donc on garde cet esprit-là. C'est peut-être un choix qui est économiquement moins intéressant mais c'est notre façon de travailler.

Ce n'est pas parce que j'ai participé à cette émission-là qu'on a le droit de commencer à faire un business autour de ça. Non, là, je reviens à la vie normale".