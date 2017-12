En ce 24 décembre, il vous manque encore peut-être des cadeaux.... Plus que quelques heures pour vous y mettre : France Bleu a testé pour vous, et c'est possible !

Auxerre, France

Le voilà le jour tant attendu : c'est Noël ! Pour les cadeaux il faudra attendre ce soir 24 décembre à minuit ou demain matin, après le passage du Père Noël. Ce qui laisse quelques heures aux éternels retardataires, les boutiques sont encore ouvertes.

Manque de temps, manque d'inspiration : pas de panique, France Bleu vous donne un coup de main. A Auxerre, nous avons testé : trois cadeaux à trouver en deux heures avec 250 euros.

Voiture téléguidée ou jeu vidéo pour le petit frère...

On commence par le petit frère, et sans liste ce ne sera pas une mince affaire, alors nous avons demandé à Maël, qui a son âge, 9 ans. "Une voiture télécommandée, un jeu PS4" nous préconise-t-il...

Va pour la voiture télécommandée. Sauf qu'il y a des dizaines de modèles dans ce rayon. Prenons le milieu de gamme, pour la modique somme de 64,99 euros...

Et pour maman ?

Place à la maman désormais. Là encore, demandons conseil... "Un pull en cachemire" conseille Annie, "ou une étole" renchérit Jacqueline. Bonne idée, le pull en cachemire, mais est-ce bien dans notre budget ? Dans cette boutique cette vendeuse nous en présente un : "col en V, couleur taupe, 100% cachemire, 79,99 euros." Vendu ! Il nous reste donc trois quart d'heure et 105 euros environ pour le papa, le plus dur...

"En ce moment, les casse-têtes marchent très bien" nous dit-on dans ce magasin... Pas très convaincant... "Pour les papas, recommande encore Annie, très souvent on fait des cartes cadeaux, après il va choisir lui tout seul, parce que c'est jamais assez bien pour lui"

Ah, la carte cadeau, après tout oui, on est sûr de pas se tromper. D'accord, ce sera donc une carte cadeau à 80 euros pour papa, plus une bonne bouteille ! Finalement nous avons tout trouvé, en respectant le timing et le budget, et il y avait même déjà des soldes !