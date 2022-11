Top départ du marché de Noël de Montbéliard

Ils étaient des milliers à se retrouver devant l'hôtel de ville pour le décompte de la mise en lumière de la ville. A 17h30 pétantes ce samedi 26 novembre, les rues et les places de Montbéliard se sont illuminées, et avec elles, les yeux des visiteurs. "C'est vraiment très joli, encore plus le jour de l'ouverture", "des belles décorations...plein de couleurs !", "c'est magnifique, comme chaque année", peut-on entendre dès les premiers éclairages.

Parmi les illuminations qui séduisent le plus : celle du temple Saint-Martin. © Radio France - Emma Steven

Au pied de l'hôtel de ville, vin chaud à la main, Claude constate que les éclairages sont encore mieux que ceux de l'année dernière. Avec sa fille de 5 ans, ils sont au rendez-vous chaque année pour découvrir les illuminations. "Il y a beaucoup plus de lasers et d'éclairage LED, c'est beaucoup plus écologique et économique. En plus on peut faire des choses formidables avec : l'éclairage du temple est encore plus impressionnant, il y a beaucoup plus de dispositifs qui scintillent aussi", estime ce père de famille, tout excité de découvrir les illuminations.

Retour aux habitudes d'avant la pandémie de Covid

Des lumières sur toutes les places et dans toutes les rues du centre-ville la magie est bien là. De quoi rassurer ce visiteur parisien : "Je pensais qu'avec les économies d'énergie ce serait beaucoup plus sombre, mais non c'est très coloré, c'est super !". Une bonne nouvelle aussi pour Louis, 10 ans. "On est super heureux d'être venu pour l'ouverture. On revoit des choses qu'on n'a pas vues depuis un an et ça fait plaisir !", d'autant plus que depuis deux ans, le marché de Noël de la ville avait dû revoir ses ambitions à la baisse du fait de la pandémie.

La maison du père Noël accueille les visiteurs les plus jeunes. © Radio France - Emma Steven

Parmi ceux qui sont conquis, il y a aussi ceux qui attendaient avec impatience de pouvoir déguster des plats...bien de chez nous. "De la friture de carpe, de perche, de la saucisse de Morteau et de Montbéliard et évidemment... plein de choses à boire", plaisante cet habitué du marché du marché de Noël. Avec un petit regret : que les gobelets distribués dans les stands de vin chaud ne soient pas réutilisables.