Top départ pour le légendaire Triathlon Audencia-la Baule avec une édition inédite

Le triathlon Audencia-La Baule s'élance ce vendredi matin dès 9 heures. Un format inédit pour cet événement incontournable dans la région car il s'étale pour cette 35ème édition sur 3 jours avec 21 courses, plus de 7 000 participants et accueille le Championnat d'Europe Jeunes 2022.

"C'est un triathlon unique en son genre, car c'est le plus grand événement sportif d'Europe organisé par des étudiants et c'est l'ADN de l'école. Ce triathlon n'aurait jamais tenu 35 ans sans tous ces jeunes" explique d'emblée le directeur Hervé Delaunay.

7200 participants, 21 courses, un triathlon sur 3 jours

Vendredi et samedi, les épreuves se déroulent sur le remblais, dimanche il y aura une course dans les terres jusqu'à la Baule Escoublac. 7 200 participants, 21 courses étalées de façon inédite sur 3 jours, c'est un record. Il faut dire que pour la première fois, les organisateurs accueillent le championnat européen de triathlon pour les jeunes. Les meilleurs athlètes européens de 14 à 17 ans vont se retrouver pour une compétition de haut niveau. Mais ces courses européennes vont se dérouler en parallèle des courses habituelles. "C'est ce que nous voulions. Que ce soit un moment de partage, que toutes nos courses soient coordonnées" détaille le directeur.

D'ailleurs, toutes les courses traditionnelles sont complètes. Les journées de samedi et dimanche sont bien chargées.

En plus des championnats européens, il y aura aussi une course qui regroupe les vingt triathlètes qui ont marqué l’histoire du Triathlon. Le triathlon des légendes se déroulera samedi, en fin de journée. Enfin, c'est à souligner : le Triathlon Audencia-La Baule, est considéré comme le premier triathlon de France en terme d'athlètes handisport.

Vendredi 16 septembre : le championnat d’Europe Jeunes : demi-finales femmes (départs de 9 h à 10 h 40), demi-finales hommes (départs de 13 h 30 à 15 h).

Samedi 17 septembre : le championnat d’Europe jeunes : finales femmes, deux courses (départ à 12 h et à 12 h 45) ; finales hommes, deux courses (départ à 16 h 15 eu à 17 h) ; autres courses, tri-relais entreprises et partenaires (départ à 9 h 30) et tri-relais grand public (départ à 14 h) ; relais mixte Élites (départ à 18 h 30).

Dimanche 18 septembre : distance S (départ à 8 h 30) ; tri avenir (départ à 11 h 30) ; distance M. (départ à 13 h 30) ; tri-relais M. (départ à 13 h 40) ; championnat d’Europe Jeunes, finale relais mixtes (départ à 18 h).