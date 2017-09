Top départ pour le nouveau défi des Mobil'acteurs

Pour la 4ème édition de "Mobil'acteurs : le défi", 25 participants se sont inscrits. Ils sont répartis en cinq équipes et devront respecter une règle : ne pas utiliser du tout sa voiture pendant deux semaines. Réussiront-ils à relever le défi ? Réponse dans 15 jours.

C'est reparti pour l'opération Mobil'acteurs. À l'occasion de la semaine européenne de la mobilité, Rennes Métropole et la ville de Rennes s'associent jusqu'au 30 septembre prochain pour développer, un peu plus, les transports doux. Le but de l'opération est simple : les 25 usagers qui se sont inscrits préalablement, répartis en cinq équipes de cinq personnes, doivent laisser leur voiture au garage pendant deux semaines. Une équipe du Centre Eugène Marquis, deux équipe du CHU de Rennes, une autre des pompiers du SDIS et enfin une équipe montée par des habitants de la métropole rennaise.

Des points à gagner, du CO2 en moins de dégagé

En utilisant les transports en commun, ils cumulent des points tout en évitant de dégager du CO2, le dioxyde de carbone mauvais pour l'environnement. Une bonne chose pour Maëlle, une étudiante, qui fait partie de l'équipe des Rennais : "Je trouve ça important de préserver notre planète en cherchant d'autres moyens de transports que la facilité de la voiture". Elle, c'est facile, elle se lance dans du 100% vélo. "Que ce soit pour aller à Saint-Malo ou à la fac, je prendrais le vélo", sourit-elle.

À ses côtés, une concurrente, Danielle, membre de l'équipe du Centre Eugène Marquis. Elle, n'en n'est pas à son premier défi. Il a y quelques années, elle avait essayé le bus en remplacement de la voiture. Cette fois-ci, elle a choisi le vélo. "En terme de temps de toute façon, je mets moins longtemps en vélo qu'en bus ou en voiture", explique cette habitante de Melesse, au nord de Rennes. "C'est 40 minutes en vélo contre 1 h en bus, rien qu'à l'allez. Alors, je gagne 40 minutes au total, allez-retour". Et puis, le vélo c'est plus convivial reprend Maëlle. "Dans les transports en commun, les gens font la tête. Là, en vélo, tout le monde se salue et se sourit", se réjouit-elle.

Daniel Dein, chargé des modes de déplacements à Rennes Métropole et Sylviane Rault, ajointe à la mobilité à la ville de Rennes © Radio France - Alexandre Frémont

L'objectif est de laisser tomber la voiture définitivement

Lors de son discours d'ouverture, Daniel Dein, maire d'Orgères mais surtout chargé des modes de déplacements alternatifs à Rennes Métropole, a donné l'objectif principal de cette opération : laisser tomber la voiture pour des transports plus doux. Alors si certains sont encore hésitants à prendre le vélo, c'est peut-être à cause des pistes cyclables à Rennes. "Un élément qui est retenu pour ne pas utiliser le vélo, certes, mais les pistes cyclables se développent. Il y a encore incontestablement, des points durs à régler mais il ne faut pas que ce soit un frein", répond-t-il.

Pour calculer le nombre de points acquis par les participants, il suffit de télécharger l'application Mobil'acteur, disponible sur Android et Apple. Mais ce n'est pas que les inscrits qui peuvent participer au défi. Vous pouvez tous la télécharger et relever le challenge. La grande nouveauté d'ailleurs cette année selon Maryline Hamon, du service mobilité de Rennes Métropole, "c'est qu'en vous enregistrant sur l'application, vous pouvez rejoindre une équipe déjà créée, en monter une avec vos amis ou alors se mettre en mode solo et rapporter le plus de points possible". Un jeu d'enfants. "Si vous prenez par exemple le vélo ou si vous pratiquer plutôt la marche, vous aurez automatiquement plus de points que le bus ou le train", détaille Maryline.

Si un employé va au bureau en vélo ou en transport en commun, il sera forcément moins stressé et plus détendu pour travailler efficacement. C'est ce qu'on veut faire passer comme message aussi", Daniel Dein, Rennes Métropole

À la fin du défi, dans deux semaines, un tirage au sort sera effectué pour récompenser le meilleur mobil'acteur. Un vélo à assistance électrique est à la clé. "Ce n'est pas tant le cadeau matériel qui est le plus important pour nous" signale Daniel Dein, mais c'est plutôt le bien être au travail. Si un employé va au bureau en vélo ou en transport en commun, il sera forcément moins stressé et plus détendu pour travailler efficacement. C'est ce qu'on veut faire passer comme message aussi".