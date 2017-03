Top départ ce jeudi pour les candidats du Grand Est aux Olympiades des métiers

A partir de ce jeudi, commencent les Olympiades des métiers. 14 délégations s'affrontent à Bordeaux jusqu'à dimanche pour les finales nationales.

A partir de ce jeudi matin, 700 jeunes de moins de 23 ans se retrouvent à Bordeaux pour les finales nationales des Olympiades des métiers. Une grande compétition pour 60 métiers différents : le bâtiment, l'industrie, les services, l'agriculture, l'automobile, le graphisme.

14 délégations sont réunies à Bordeaux dont la délégation Grand Est. Parmi les représentants de la région Grand Est, Fanny Lienhard. La jeune femme de 18 ans a réussi les épreuves régionales dans la catégorie "Arts graphiques et pré-presse". Jusqu'à dimanche, elle va se mesurer à 11 autres candidats dans trois épreuves différentes : "Il y a le premier module, c'est le branding, c'est-à-dire créer une marque. Ensuite, il y a le packaging, c'est confectionner et designer un emballage et le troisième module, l'éditorial, la mise en forme d'un magasine ou d'un livre".

Pour Fanny, les arts graphiques constituent "une passion" depuis toujours "qui va devenir mon métier". La jeune femme a toujours été fascinée par "le collage, les images et le graphisme". Fanny Lienhard étudie à Illkirch, elle est en première année de BTS communication et des industries graphiques.

Fanny Lienhard est la candidate de l'équipe #GrandEst des 44es #OlympiadesDesMétiers en #ArtsGraphiquesEtPréPresse 💻 Elle est en formation au Lycée Gutenberg à #Illkirch #ODMbdx #TeamGrandEst #ObjectifAbuDhabi 🏆 A post shared by OlympiadesDesMétiers GrandEst (@odmgrandest) on Jul 22, 2016 at 5:14am PDT

Fanny Leinhard a suivi un entraînement intensif pour préparer la finale, "trois jours d'épreuves intensives". A raison de deux ou trois heures par semaines depuis le mois de septembre, en dehors des cours. En plus, avec les autres jeunes de la délégation du Grand Est, ils ont participé à des weekend de préparation. La jeune femme raconte "nous avons regardé des vidéos, nous nous sommes entraînés. Nous avons eu des coachs sportifs et un coach mental pour nous préparer à ces Olympiades. Nous avons fait de la sophrologie et des entraînements physiques pour renforcer la cohésion de groupe".

Un groupe très soudé, à en voir les photos de leur compte instagram. Fanny Leinhard décrit "une ambiance super, on est très proches et très soudés".