Top départ pour les travaux de la passerelle Samarobriva à Amiens

Ça bouge enfin pour la passerelle Samarobriva à Amiens qui relie le quartier Saint-Leu au parc Saint-Pierre et fermée depuis plus de quatre ans après avoir été jugée dangereuse car en mauvais état. Sa déconstruction débute ce lundi 5 décembre 2022 jusqu'au 27 janvier 2022. Ce qui marque la première étape vers la reconstruction d'une nouvelle passerelle.

Une passerelle plus accessible

L'appel d'offre pour construire cette nouvelle passerelle est lancé et si on ne connaît pas encore ses constructeurs, on sait déjà à quoi elle ressemblera. Elle sera déjà plus longue puisqu'elle mesurera 115 mètres et surtout plus large, de 3 mètres au total, ce qui la rendra accessible aux personnes en situation de handicap ce qui n'était pas le cas avant.

Par sa largeur, la nouvelle passerelle est aussi pensée pour accueillir divers usagers : des piétons mais aussi des cyclistes et pour que la vitesse de chacun reste mesurée, fini la forme de pont "classique". La chemin de la nouvelle passerelle serpente avec deux courbes, ce qui permet aussi d'éviter de retirer des arbres pour l'installer.

La nouvelle passerelle Samarobriva qui doit relier le quartier Saint-Leu avec le parc Saint-Pierre à Amiens à partir de l'été 2024 - Mairie d'Amiens

Objectif été 2024

Le projet coûte 3,8 millions d'euros au total dont la majorité est assumée par la mairie d'Amiens avec une aide du conseil départemental de la Somme et de l'Etat.

La date de fin des travaux est fixée à l'été 2024, si tout se déroule comme convenu. La construction de la passerelle ne sera pas réalisée sur place et la passerelle devrait être installée à partir du printemps 2024.

Et en ce qui concerne les travaux les plus récents, ceux de la démolition, ils ne devraient pas trop trop perturber les balades sur le chemin de hallage qui ne sera fermé que quelques rares jours. En revanche, le trafic fluvial sera lui interrompu du 16 au 25 janvier.