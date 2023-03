Torcy : deux élèves blessés au lycée Jean Moulin après la chute d'une plaque métallique

Trois élèves qui se trouvaient dans un couloir du lycée Jean Moulin de Torcy ont eu une grande peur. Une des lourdes plaques métalliques qui constituent le faux plafond est soudainement tombée. Deux des trois élèves ont été légèrement blessés, l'un d'eux à la tête, l'autre au nez et à la joue. Ils ont aussitôt été pris en charge par l'infirmière du lycée pendant que leurs parents étaient prévenus. Les enseignants ont décidé d'exercer leur droit de retrait dès mercredi matin.

Ils se sont retrouvés devant l'établissement avec les élèves pour dire qu'ils n'acceptent plus de travailler dans ces conditions. "C'est l'incident de trop!" pour François Joslin, professeur d'histoire-géographie du lycée, contacté par France Bleu Paris. L'enseignant précise qu'"il y a déjà eu une multitude d'incidents plus ou moins graves comme un début d'incendie en janvier, On a dû fermer le lycée plusieurs jours. On a aussi eu des inondations. la semaine passée, un morceau de façade est tombé sur une zone hors chantier. Heureusement, il n'y avait pas d'élève à ce moment-là. Tous ces problèmes sont liés à la rénovation du lycée menée de manière anarchique par la Région Île-de-France".

Des enseignants en colère

Les travaux du lycée Jean Moulin ont démarré en 2019. François Joslin explique qu'"il n'y a pas une semaine sans problème technique comme les câbles internet et l'électricité coupés, des prises électriques qui ne sont pas alimentées et d'autres qui sont à proximité d'un robine. On n'a eu le chauffage dans la salle des profs qu'en janvier. Il y faisait 12°". Les enseignants ont exercé leur droit de retrait et manifesté à plusieurs reprises. "Nous avons alerté la région" précise le professeur, tout en précisant que "le dernier signalement sur les plaques de faux plafond remonte au 11 janvier. Nous avions rempli le registre de danger grave et imminent. La région nous a assuré que tout avait été vérifié, que tout était en ordre, et qu'il n'y avait plus aucun danger".

Dès ce mercredi matin, une réunion entre le rectorat, la région, et l'inspection académique s'est tenue au lycée. Pour montrer leur colère, les enseignants ont envahi la salle pour exprimer leur ras le bol auprès des autorités. "On leur a simplement dit que les élèves viennent pour étudier, les personnels pour travailler et pas pour risquer leur vie. On veut un lycée pas un chantier. Les problèmes techniques ,ne sont pas nos problèmes. On a notre conscience professionnelle, voire un certain dévouement pour les élèves. On aimerait qu'ils fassent leur part du travail en nous donnant de bonnes conditions matérielles pour enseigner. C'est valable pour les élèves qui n'ont ni préau, ni d'endroit couvert pour se mettre à l'abri. C'est incroyable ! " souligne François Joslin.

Une solution rapide ?

Les enseignants ont l'intention de contre-attaquer. "On leur a dit qu'on avait été très gentils jusqu'à présent, très moutons et on leur a dit que maintenant on était des lions. On a précisé qu'ils avaient intérêt à trouver très vite des solutions car on n'accepte plus. L'incident de mardi est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce n'est plus possible! Dès ce jeudi matin, on va décider collectivement de ce qu'on va faire. Il y a un ras le bol général et un réel mal être profond des collègues. On n'imagine pas le nombre de fois où on a dû terminer les cours à la lumière du téléphone portable" rapporte l'enseignant.

Pour la région Île de France, "la sécurité des élèves et des enseignants est une priorité" affirme James Chéron, vice-président en charge des lycées. Il précise que "la région a conscience que les travaux sont nécessaires puisqu'elle a budgété 45 millions d'euros pour une rénovation globale de ce lycée, construit en 1985, et qui n'a jamais bénéficié d'aucune rénovation. Tout ce que la région a tenté pour extraire la communauté éducative du bâtiment en chantier a été empêché par diverses impossibilités."

James Chéron explique également que la sécurité est "notre priorité. Nous comprenons tellement les difficultés dans lesquelles les élèves étudient que nous sommes en train de contracter la durée de ce chantier. Il doit durer jusqu'à mi-2026 mais nous faisons tout pour qu'il puisse prendre fin au tout début de l'année 2025. Nous allons donc gagner un an et demi". Ce point sera à l'ordre du jour de la réunion qui doit se tenir avec les utilisateurs le 13 avril au lycée Jean Moulin.