Tornade en Mayenne : "Mon exploitation, c'est Beyrouth" déplore cet agriculteur de Juvigné

Ce dimanche 17 septembre 2023, un phénomène rare a touché le nord-ouest du département, à Ernée, Juvigné et Saint-Pierre-des-Landes : une tornade. En quelques minutes, des toitures, des arbres et des habitations ont été impactés et détruites. Mais la personne qui a été le plus touché par cette tornade, c'est Bruno Bouvier, éleveur et agriculteur sur la commune de Juvigné. Son exploitation a littéralement volé en éclats au passage de la tornade.

Trois jours après le passage de la tornade, Bruno Bouvier, agriculteur à Juvigné, constate les dégâts sur son exploitation. © Radio France - Valentin Plat

"C'est comme si on était à Beyrouth. Il y aurait eu une bombe, ça aurait fait la même chose", déplore Bruno Bouvier quelques jours après le sinistre. "J'ai eu le temps de fermer la fenêtre, de dire mes enfants de descendre. Je passe la tête et je vois mon chien s'envoler. Et puis en dix secondes, tout a été balayé. J'ai quasiment 3800 mètres carrés de bâtiments agricoles qui ont disparu", poursuit l'agriculteur de Juvigné.

"Je n'aurais jamais pensé qu'à Juvigné, en Mayenne, j'aurais vu une telle chose. On a eu des tempêtes avec des bouts de charpente qui partent. Mais là, honnêtement, je n'ai plus rien sur mon exploitation". Alors Bruno peut compter sur la solidarité de ses voisins, l'aide de la mairie pour déblayer la zone ainsi que les promesses de son assureur.

"Ils ont été très humains et très à l'écoute. Ils nous ont rassurés. Ma femme m'a dit quand ils sont partis que c'était très rassurant. Oui, ça compte beaucoup", souligne Bruno Bouvier.

Les vaches sont elles saines et sauves et sont actuellement dans une autre exploitation le temps des réparations. Les experts estiment qu**'il faudra 18 à 24 mois pour que Bruno retrouve son exploitation** comme avant le passage de la tempête.