Total : pas de primes exceptionnelles pour la Sobegi

Pyrénées-Atlantiques, France

Dans un tweet, le PDG de Total Patrick Pouyanné, a annoncé une prime de 1 500 € pour tous les salariés, et une augmentation de 3,1%. Une annonce qui répond aux bons résultats du groupe cette année et à la crise des gilets jaunes. Mais selon les syndicats de Total, les filiales ne devraient pas bénéficier des primes.

📈👍🏻 Après une journée d’écoute & de débats et compte tenu des bons résultats de @Total en 2018, nous proposons à nos organisations syndicales une enveloppe globale d’#augmentation de +3,1 % et une #prime exceptionnelle de 1500 € pour tous nos salariés en France. — Patrick Pouyanné (@PPouyanne) December 11, 2018

Marc Louchart, délégué CGT à la Sobegi a demandé à sa direction d'obtenir cette prime. "On a aussi demandé les 3,1% d'augmentation, explique-t-il. Des fois on bénéficie des avantages du groupe Total, et des fois on va nous dire qu'on est filiale et donc on n'y a pas le droit. Là, le point positif, c'est que Patrick Pouyanné a bien parlé de tous les employés du groupe, dont on fait logiquement parti _en étant filiale à 100% du groupe_. Normalement on doit toucher cette prime."

Ca ne semble pas à l'ordre du jour du côté direction. "La direction de la Sobegi a très clairement dit qu'ils n'étaient pas concernés", confirme Franck Manchon, délégué national Force Ouvrière du groupe Total. "Ces différences de traitement ne sont pas acceptables à nos yeux. Un groupe comme Total a des devoirs sociétaux, on doit montrer l'exemple. On demande à la direction générale d'étendre cette prime à tous les salariés Total, ce qui me paraît une évidence."

Une annonce qui intervient dans un contexte où Emmanuel Macron demande des efforts aux grands groupes pour calmer la colère des gilets jaunes. Les syndicats de Total ont jusqu'à cet après-midi pour accepter signer, ou non, cette proposition.