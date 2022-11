Tôtes : ils fabriquent des automates et du sourire

C'est un grand hangar discret, dans une zone artisanale de Tôtes (Seine-Maritime) qui abrite l'atelier Michel Taillis , du nom de celui qui l'a fondé il y a 30 ans. "C'est un peu notre trésor caché" sourit Nicolas Hauzy, le directeur commercial et marketing de la société.

L'atelier Michel Taillis, à Tôtes (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

Les trésors ce sont les automates fabriqués entièrement sur place en commençant par l'assemblage du squelette en acier, suivi de l'électrification, puis de la couture du pelage et enfin de la mise en forme, le tout à la main. "C'est du grand artisanat, il n'y a pas de machine" pour faire tout cela souligne Nicolas Hauzy. L'atelier, qui compte une quinzaine de personnes, fabrique entre 400 et 500 automates par an et compte plus de 365 références d'automates dans sa collection.

Cela va du lapin à la grenouille en passant pas le chien, l'ours, le pingouin ou encore la biche. Il en faut pour tous les goûts et toutes les saisons. Car certes Noël est une grande période d'effervescence pour l'atelier mais l'été aussi. Les automates animent les plages, les halls d'hôtels, les grands magasins, pas seulement les vitrines et les marchés de Noël. Et cela dans le monde entier. "*50% du chiffre d'affaire de l'entreprise se fait à l'export"*souligne le directeur commercial qui envoie ses automates sur tous les continents. Dernièrement par exemple, "au mois d'août dernier on a livré 70 automates en Corée du Sud pour la décoration de grands magasins" se souvient Nicolas Hauzy.

Les automates sont entièrement fabriqués à la main dans l'atelier de Tôtes © Radio France - Bénédicte Robin

Un savoir-faire français

Plus près de nous, pour ces fêtes de fin d'année, les automates de l'atelier décore les animations de Rouen Givrée, l'hôtel Hilton du Havre ou encore le château de Miromesnil. L'atelier vend ses automates pour ses clients étrangers ou les louent pour les clients français (et belges).

"Nous sommes dans une lignée de création d'automates" explique Nicolas Hauzy. "Nous sommes dans une suite du savoir-faire français né sous l'impulsion de Louis XIII et Louis XIV qui ont voulu fondé des grandes maisons. C'est comme cela qu'est née la maison Baccarat , que sont nés les Gobelins par exemple mais aussi les automates" détaille-t-il. Ce savoir-faire est reconnu à l'international et attendu par les clients.

Les ours Léo de l'atelier Michel Taillis à Tôtes (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

Du sourire et de la magie

Ce que retient aussi le directeur commercial ce sont "tous les imaginaires" que l'on peut créer avec des automates et tous les sourires que cela provoquent chez les petites comme chez les grands. "On apporte de la joie. Il faudrait qu'on arrive à capter le nombre de sourires que l'on arrive à créer, ce serait génial" conclut Nicolas Hauzy.