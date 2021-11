Touché par des moisissures, le collège du Teich va rouvrir ce lundi

Les élèves du collège Val des Pins au Teich (Gironde) vont retrouver leurs salles de classe ce lundi 8 novembre. L'établissement était fermé depuis plus d'un mois après l'apparition d'un champignon qui a provoqué moisissures et humidité. Selon le département, les risques sanitaires sont écartés.

Les cours vont pouvoir reprendre normalement à la rentrée au collège Val des Pins du Teich. Depuis début octobre, les 450 élèves de l'établissement devaient rester chez eux après la prolifération d'un champignon dans les salles de classe. Il a provoqué moisissures et humidité dans les locaux. Une centaine d'élèves s'étaient plaint de gênes respiratoires et de vomissements. Ce qui avait conduit à la fermeture du collège par arrêté de la Préfecture. Dans un communiqué conjoint avec le département de la Gironde, elle annonce ce vendredi 5 novembre la réouverture du Val des Pins.

Durant la période de fermeture, des travaux ont été effectués pour trouver les causes de l'humidité et les traiter, indiquent les services de l'Etat. Ils affirment également avoir amélioré la ventilation du collège et avoir désinfecté les locaux et supports. La Préfecture explique, toujours dans son communiqué, que les analyses réalisées fin octobre "montrent l’absence de contamination fongique".

Elle indique enfin que le "risque sanitaire est écarté", après avoir consulté les services de l'Education nationale, du Département et de l'Agence Régionale de Santé.