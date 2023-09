"Touchez pas à nos arbres", le slogan de la nouvelle mobilisation des habitants des Mailloles à Perpignan

Ces habitants du quartier des Mailloles à Perpignan se battent depuis plus de 10 ans déjà et ne comptent pas s'arrêter là. Ce samedi 2 septembre, ils ont tous les âges, habitent le quartier depuis plusieurs décennies ou quelques années, mais sont tous animés par le même slogan : "touchez pas à mes arbres".

Une lutte au nom de l'écologie et de la vie de quartier

Un promoteur immobilier doit construire un immeuble de deux étages, tout au bout de la rue des Azalées, dans les mois à venir. Un terrain de 5.200 mètres carrés qui jusqu'alors était en herbe et abritait une rangée de grands cyprès. Ces arbres devraient être coupés. Mais les habitants du lotissement refusent cette fatalité.

Ginette a 96 ans et tout autant de courage. Elle a l'habitude de s'asseoir à l'ombre de ces grands arbres et de regarder les gens passer, ou de discuter avec ses voisins. "Comment vais-je faire ? Comme les chèvres qui cherchent l'ombre d'un mur ?" Elle ironise mais elle n'arrive pas à concevoir que pour de l'argent, des entreprises coupent des arbres. Robert n'a "que" 84 ans. Son souci relève aussi de l'écologie : "Ma vie est faite mais je pense à mes petits enfants. On parle de réchauffement climatique, qui pourrait être contré avec beaucoup de végétation pour des villes plus respirables, mais non."

Abdelkader habite dans la rue depuis deux ans seulement mais il est très investi dans la lutte. Il pointe surtout l'impact d'un tel projet sur la vie du lotissement. "Les promoteurs pensent béton, mais personne ne vient nous voir pour nous demander ce que 40 appartements supplémentaires, le double de voitures, va bouleverser dans la vie quotidienne d'un quartier qui fonctionne comme un village." Et c'est vrai, tout le monde se connaît et s'entraide rue des Azalées.

Il conçoit la nécessité de nouveaux logements, pourtant lui et ses voisins voudraient plus de dialogue, de concertation.

10 ans de bataille

Le projet ne date pas d'hier. Robert Durandeau est le porte-parole du collectif d'habitants. Il se bat depuis plus de 10 ans et se targue d'avoir réussi à faire plier les deux promoteurs précédents. Sauf que la nouvelle entreprise s'accroche au projet. "Nous avons été déboutés de tous nos recours au tribunal administratif", se désespère celui qui voit le Canigou de chez lui depuis 40 ans et qui peut-être bientôt ne l'apercevra plus. À court de démarches légales, les habitants souhaitent faire du bruit.

Du côté de la mairie, Xavier Baudry, adjoint à l'aménagement des territoires Ouest de Perpignan, indique que le projet a été accepté par d'autres mandatures. "Nous héritons de cette situation mais respectons l'avis de la justice qui a débouté le collectif", expose-t-il. Il se veut quand même rassurant : "Nous avons fait modifier le permis de construire pour garantir des places de parking et des espaces verts."

Mais ces avancées, n'en sont pas aux yeux des habitants de la rue des Azalées. Ils prévoient d'autres actions dans les semaines et mois à venir.