A Toucy, des bénévoles sont à l’écoute des plus âgés

En Puisaye, des bénévoles réunis autour de Sœur Marie de la congrégation des Sœurs des Saints Cœurs donnent un peu de leur temps pour faire passer plus vite celui des personnes âgées. Ils se rendent une à deux fois par semaine en institution ou au domicile de ceux qui le souhaitent.

Maintenir un lien social malgré les années qui passent, c’est l’objectif d’un groupe de bénévoles constitué autour de Sœur Marie. Membre de la congrégation des Sœurs des Saints Cœurs, elle visite depuis plus de 20 ans des personnes âgées à leur domicile ou en institution. Les bénévoles se rendent régulièrement à Toucy, Saint-Sauveur-en-Puisaye et parfois Nantou.

Une visite particulièrement attendue à la résidence de la croix des vignes à Toucy.

Odette, 97 ans, attend avec impatience la visite de sœur Marie et des bénévoles « Ça me fait beaucoup plaisir, même si on ne parle pas, simplement d’être ensemble. Je les aime bien Marie et les petites dames »

Un moment de convivialité apprécié des résidents mais aussi des bénévoles comme Madeleine

« C’est sûr qu’il y a une solitude, certaines n’ont pas de visites, elles sont contentes de nous voir. On reçoit beaucoup, on apprend beaucoup d’eux. On devrait entourer davantage les personnes âgées. »

Mimi, une autre bénévole, est fière d'avoir parfois contribué à maintenir le lien entre une personne âgée et sa famille : « Une fois la semaine, je mettais le téléphone sur l’oreille de cette dame et elle pouvait entendre son fils ou sa fille. Et bien je vous assure qu’au point de vue moral c’était formidable » . Et quand le moral est bon, la santé se détériore moins vite constate Hervé Nadeau, le directeur de l’établissement : Toutes les actions qui contribuent à préserver le lien social sont à privilégier. Il faut préserver l’ensemble de ces facultés. »

Un bénévole avec un résident © Radio France - Isabelle Rose

Les 65 résidents n’acceptent pas tous ces visites maïs pour ceux qui le souhaitent « le mardi c’est un dimanche, un dimanche qui dure toute la journée » comme le souligne Arlette une résidente, ravie de ces visites hebdomadaires.

La congrégation des Sœurs des Saints Cœurs voudrait intervenir dans d’autres établissements de Puisaye, mais pour cela elle a besoin de bénévoles supplémentaires prêts à investir quelques heures par semaine pour rendre visite aux ainés.

