Les forains mènent une opération escargot dans le Loiret

Comme prévu, les forains mènent une opération escargot ce lundi dans le Loiret. Une vingtaine de camions roulent au ralenti depuis 8h30, provoquant d'importants ralentissements autour d'Orléans.

L'opération escargot est partie du péage d'Olivet, sur l'A71, direction Artenay via l'autoroute A10. A 8h45, les trois voies de l'autoroute étaient occupées par les camions des forains dans le sens Sud-Nord, et les camions roulaient à 10 km/h.

On a plus rien à perdre

Ils emprunteront ensuite la RD2020 entre Artenay et Orléans, pour une mobilisation qui doit durer une partie de la journée. "On a plus rien à perdre, j'ai des collègues qui n'ont pas travaillé depuis le mois de mars, qui n'ont pas de revenus, explique Aurélien Villette, représentant des forains du Centre-Val de Loire. Pour le moment, on est mobilisés, on arrive à tenir tout le monde, mais jusqu'à quand ? Vous savez, quand vous n'avez plus rien à mettre dans l'assiette, au bout d'un moment, vous devenez nerveux !"