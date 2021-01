Toujours aucune trace du petit garçon enlevé mardi à Carpentras

L'enquête se poursuit en France et en Italie pour tenter de retrouver au plus vite le petit Joud âgé de 29 mois enlevé mardi après midi à Carpentras par le compagnon de sa mère. L'inquiétude grandit car l'homme a menacé de s'en prendre à l'enfant.

Le petit Joud et son ravisseur, son beau-père

L'enquête se poursuit, tant en France où la section criminelle de la police judiciaire est mobilisée, qu'en Italie où le ravisseur de 34 ans s'est enfuit avec l'enfant. Il est fort probable qu'il s'y toujours selon les enquêteurs. Cependant, aucun élément nouveau nous assure-t-on, pas de second contact téléphonique entre le beau- père et la mère de l'enfant. Le dernier remonte à mercredi, ce jour-là, l'homme avait appelé la maman pour lui faire part de son intention de tuer le petit Joud âgé de 2 ans et demi.

Des enquêteurs français prêts à se rendre en Italie

C'est justement le profil du beau père -déjà condamné pour des faits de violences conjugales- et les conditions de sa fuite -alors que sa compagne était au commissariat pour déposer plainte contre lui- qui avaient conduit à l'ouverture d'une enquête sur commission rogatoire pour enlèvement et séquestration de mineur de 15 ans. L'alerte enlèvement n'avait pas été déclenchée en France car le beau père se trouvait déjà en Italie expliquent les enquêteurs. Ils sont désormais à l’affût de la moindre information susceptible de localiser le ravisseur et de récupérer l'enfant qui a besoin de ses médicaments contre l'asthme, retrouvés sur place à Carpentras.