Toujours autant d'ordures malgré la fin de la grève dans certains quartiers toulousains

Pour aller travailler dans sa supérette du quartier de la Vache à Toulouse, Océane passe tous les jours devant un monceau d'ordures d'une dizaine de mètre de long : "on ne peut plus du tout marcher. C'est comme ça depuis décembre, c'est épuisant. Il faudrait au moins trois ou quatre camion pour vider le tas". Elle ne comprend pas pourquoi aucun camion n'est passé depuis la fin de la grève des éboueurs il y a une dizaine de jours. Elle n'a pas le choix, le soir quand elle vide les ordures du magasin, elle est obligée de tout laisser par terre à côté du tas.

Des quartiers favorisés ?

Amandine, une agente immobilier vient régulièrement faire visiter des résidences dans le quartier, "mais c'est un peu compliqué niveau esthétisme, les poubelles commencent un peu à s'ouvrir". Aux clients qui posent des questions, elle explique qu'il y a eu la grève, "mais maintenant qu'elle est finie, on a du mal à comprendre pourquoi il ne passent pas partout". Elle a l'impression que certains quartiers, comme le centre-ville de Toulouse, sont plus favorisés que d'autres. Même sentiment pour Océane, qui se demande pourquoi sa résidence HLM des Sept Deniers est toujours autant envahie d'ordures, à tel point que c'est la première chose qu'elle voit le matin en ouvrant ses fenêtres.

L'explication de la métropole

Pour ce qui est des quartiers nord de Toulouse, Vincent Terrail Novès, vice-président à la propreté à la métropole, explique que le dépôt du Raisin, dont dépend le secteur, a eu un problème d'effectif le week-end dernier :"Le samedi, les agents viennent sur le principe du volontariat et sont payés en heures supplémentaire. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu assez de volontaires."

Dans le quartier de la Vache, cela fait deux mois que le camion n'est pas passé © Radio France - Caroline Félix

Plus largement, la crise sanitaire réduit les effectifs. Le dépôt de l'Union qui collecte les communes de l'est toulousain, est particulièrement touché, avec la moitié des effectifs en moins la semaine dernière, explique-t-on à la métropole. Vincent Terrail Novès rappelle aussi qu'il faut ramasser "d'un coup" 3.000 tonnes de déchets."Les habitants ont l'impression qu'on collecte moins, pourtant on collecte plus", assure-t-il. "Habituellement, on amène 500 tonnes de déchets à l'incinérateur chaque jour, or depuis que le travail a repris, on amène 800 tonnes quotidiennement", détaille-t-il.

Les habitants ont l'impression qu'on collecte moins, pourtant on collecte plus - Vincent Terrail Novès

Du coté des syndicats, on explique cette lenteur par la fin du fini-parti et par le fait que les secteurs sont trop vastes par rapport aux effectifs Ils critiquent aussi le fait que la métropole a refusé d'amortir le non-paiement des jours de grève sur plusieurs mois d'après eux. Les éboueurs grévistes vont donc toucher l'équivalent du RSA ce mois-ci.

Des prestataires privés

La métropole explique que jusqu'au retour à la normale sur les trottoirs, elle fait appel à un prestataire privé pour collecter les ordures ménagères. Elle indique que ça représente 8 à 10 bennes et une trentaine de personnes, sans donner le coût de ce recours au privé. Elle assure aussi que des agents qui assurent habituellement la propreté vont prêter main forte aux agents de collecte.