“Toujours douloureux d’arrêter la célébration des messes dans un village” - Évêque Jacques Habert

C’est l'un des dossiers brûlants sur le bureau de Jacques Habert, l’évêque de Bayeux-Lisieux. Faire face à la baisse continue du nombre de prêtres dans le Calvados : ils étaient 800 il y a un siècle, ils ne sont plus que 80 en 2023. Une totale réorganisation est en préparation, elle vise à déterminer cinq grands territoires dans le département à la place des 51 paroisses actuelles. Dans chaque territoire, une équipe de prêtres et de laïcs en responsabilités. Ils auront la charge d'animer et d'harmoniser la vie pastorale (catéchisme, préparation des baptêmes ou mariages).

Les enjeux de cette réorganisation ci-dessous en vidéo avec l’interview de Jacques Habert, ce vendredi 7 avril, qui évoque aussi son souhait de faire venir le Pape François à Lisieux en septembre prochain.

