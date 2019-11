Toujours pas assez d'accompagnants pour les élèves handicapés dans la Loire selon les syndicats

Il faut plus d'encadrants pour les élèves handicapés dans la Loire.

Saint-Étienne, France

Une intersyndicale de l'Education nationale appelle au rassemblement aujourd'hui devant la DSDEN (Direction des services départementaux de l'Education nationale) de la Loire à 15h30. Les syndicats entendent défendre le statut des AESH ces accompagnants d'élèves en situation de handicap.

Depuis la rentrée, leurs conditions de travail se sont dégradées dans la Loire, affirme Jérémy Rousset, secrétaire général adjoint du syndicat SNUIPP dans la Loire.

Un suivi moindre pour les enfants handicapés dans la Loire.

"Certaines écoles avaient AVS pour 5 enfants, on passe à 1 pour 5 enfants", le suivi de qualité pour les enfants _n'est plus possible_", commence le syndicaliste également directeur d'école maternelle à Saint-Etienne.

Exemple dans une école à Saint-Etienne, où "l'an dernier nous avions des enfants suivis entre 8h et 10h, cette année seulement 2h, faute de moyens suffisants".

Les AESH mal considérés

Le statut précaire de l'AESH complique la vie de ces accompagnants "pourtant essentiels dans les écoles", assure Jérémy Rousset.

"Certains gagnent 800 euros par mois et sont à mi-temps, cela rend leur travail très compliqué", conclut le secrétaire général adjoint du syndicat SNUIPP dans la Loire.