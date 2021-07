Toujours pas d'explication des intoxications au monoxyde de carbone dans la résidence des Capitelles à Mauguio

Les expertises des assurances et judiciaires se poursuivent à Mauguio, à la Résidence Les Capitelles après des intoxications au monoxyde de carbone. Pour l'heure, le mystère reste entier. Les 23 familles concernées sont toujours logées ailleurs en attendant.

Depuis le 15 juin, le bâtiment D de la résidence Les Capitelles à Mauguio n'est plus habité. Le bailleur social Promologis qui gère les logements de ce bâtiment a fait évacuer les 23 familles et les a relogées provisoirement après une vague d'intoxications au monoxyde de carbone.

Quinze jours après, on ne sait toujours ce qui a provoqué ces intoxications. Deux expertises, une mandatée par l' assurance le 22 juin et une expertise judiciaire le 29 juin à la demande du bailleur social Promologis ont été réalisées sur toutes les installations, les chaudières à gaz, les conduits d'évacuation des gaz brûlés, les ventilations mécaniques. "L'ensemble de ces contrôles effectués par plusieurs entreprises ont conclu que l'entretien des installations était conforme" révèle Pierre Clergue, directeur " proximité client" de Promologis, qui ajoute "on procède par élimination."

De nouvelles vérifications des installations vont avoir d'ici le 15 juillet, en deux temps, pour vérifier l'étanchéité des réseaux , gaz coupé puis avec remise en service du gaz.

Des détecteurs de monoxyde de carbone vont être installés dans chaque logement, la première semaine de juillet, ainsi que la pose d'enregistreurs de monoxyde de carbone, qui permettent de connaitre les taux exacts. Un contrôle de l'air à l'exterieur de la résidence va également être effectué, toutes les pistes sont à explorer, y compris dans les sous-sol, et les parkings qui sont fermés.

"Notre objectif c'est que nos locataires puissent rentrer chez eux dans les meilleurs délais mais cela ne se fera jamais au détriment de leur sécurité." Pierre Clergue, Promologis

Quant au préjudice moral, Promologis a mis a disposition des locataires une prise en charge psychologique par un cabinet spécialisé, quatre familles ont participé à une première séance vendredi 2 juillet.

