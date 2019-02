Toujours pas de caserne de pompiers à l'année pour Palavas

Le Conseil départemental de l'Hérault prévoit d'agrandir la caserne des pompiers de Palavas. Elle pourrait alors fonctionner non plus seulement l'été mais toute l'année et cela permettrait de soulager les deux casernes de Montpellier très sollicitées. Les services de l'Etat ont mis leur veto.

Palavas-les-Flots, France

Une caserne de pompiers fonctionnant 12 mois sur 12 à Palavas-les-Flots, ce n'est pas pour tout de suite. Pourtant, cela aurait dû être le cas dès le début de cette année mais les services de l’État ont mis leur veto au projet d'agrandissement de la caserne actuelle, qui n'ouvre que pendant la saison estivale. Refus de délivrer le permis de construire opposé par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Hérault (DDTM 34) au motif que Palavas est en zone inondable.

Une caserne qui ne sert que pendant l'été

L'agrandissement de Palavas est prévu pour soulager les deux casernes de Montpellier, et surtout celle de Montaubérou au Millénaire, très sollicitées en attendant d'en construire une troisième. Si elle fonctionnait toute l'année, ce serait 2.000 interventions environ à Lattes, Carnon, Pérols, Villeneuve-les-Maguelone, Palavas évidemment et le sud de Montpellier. Environ 50 pompiers volontaires seraient recrutés. Aujourd'hui, ils sont une petite dizaine chaque été.

En zone inondable comme l'école maternelle juste à côté

Le président du Conseil départemental ne comprend pas qu'on l'empêche de "construire quelques garages supplémentaires pour mettre à l'abri le matériel." Alors zone inondable, oui, reconnait Kleber Mesquida en précisant que les hébergements et les bureaux existent déjà et donc les pompiers ne courent aucun risque ou en tout pas plus qu'aujourd'hui. Christian Jeanjean, le maire de Palavas qui soutient sans réserve le projet, s'amuse à rappeler que juste à côté de la caserne actuelle, il y a une école maternelle, une école primaire, un centre aéré et la gendarmerie.

Simple intérêt stratégique ou réel intérêt général?

C'est pour cela que le patron du SDIS 34 n'arrive pas à comprendre le refus. D'autant que selon lui, il porte atteinte à l'intérêt général : pouvoir secourir les personnes et les biens dans les plus brefs délais. Kleber Mesquida menace de saisir "les plus hautes instances" pour mener à bien son projet.