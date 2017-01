Otage tué au Mali : toujours pas de reconnaissance pour Vincent Delory

Les proches de Vincent Delory viennent d'envoyer un courrier aux personnalités politiques du Nord-Pas-de-Calais alors que cela fera six ans dimanche que le Nordiste a été tué avec son ami Vincent Deléocour au Mali.

C'est un triste anniversaire qu'on s'apprête à vivre à Linselles, au nord de Lille, ce dimanche. Cela fera six ans que deux enfants du pays, Vincent Delory et Antoine Deléocour, sont morts au Mali, après avoir été pris en otage au Niger par Aqmi, Al Quaïda au Maghreb islamique. Depuis, la famille de Vincent Delory se bat pour que l'Etat les reconnaisse comme victimes du terrorisme.

La Famille de Vincent Delory dénoncent l'indifférence générale

Aujourd'hui, la famille de Vincent Delory écrit un courrier à plusieurs personnalités politiques de la région, à des élus, députés, maires, conseillers régionaux du secteur. Les parents de Vincent Delory dénoncent l'indifférence générale: pas de présence, pas de fleurs, pas de plaque à la mémoire des deux jeunes gens, pourtant eux aussi victimes du terrorisme, comme tous ceux qui sont tombés à Charlie Hebdo, au Bataclan ou à Nice.

La famille du Nordiste elle ne se bat plus que pour des symboles, pour que Vincent soit reconnu mort pour la France, pour qu'il reçoive la légion d'honneur. Comme d'autres victimes du terrorisme après lui. Ils n'attendent plus grand chose de la justice, même si l'enquête pour faits de terrorisme n'est toujours pas close. La famille est convaincue que Vincent a été victime de l'intervention de l'armée française, qui aurait tiré sans tenter de le récupérer sain et sauf. Et que c'est pour ça, parce que l'Etat ne veut pas reconnaître sa responsabilité, qu'il garde ses distances.