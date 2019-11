Toujours pas de train à cause de la neige entre Grenoble et Valence : "c'est trop long" pour les usagers

Isère, France

« Trop c’est trop », pour François Lemaire. Six jours après les fortes chutes de neiges qui ont immobilisé le trafic ferroviaire, certaines lignes TER sont toujours perturbées ce mercredi, comme Grenoble-Valence, qui ne sera remise en service que ce vendredi d’après les prévisions de la SNCF. « Mais ce n’est pas la seule ligne qui a été impactée, rappelle le vice-président de la FNAUT, la ligne Grenoble-Lyon, qui transporte 30 000 voyageurs par jour, n’a a été coupée pendant trois jours ! ».

Et c’est loin d’être une première, dénonce François Lemaire. « En juillet dernier, il y a eu un orage important, et la ligne Grenoble-Chambéry a été coupée pendant deux semaines, un mois avant, un coup de vent, la ligne Lyon-Grenoble coupée… » énumère-t-il.

Un manque de soin des lignes TER

Des coupures répétées liées à un manque de prévention, d’entretien, d’élagage le long des voies ferroviaires par la SNCF et la Région, pour la FNAUT. « Est-ce qu’on imaginerait l’autoroute coupée pendant une semaine ? » ironise François Le Maire. « On en fait pas suffisamment pour les lignes TER, quand on passe sur la ligne Valence-Grenoble, on voit des arbres qui sont juste à côté des voies », pas étonnant qu’ils tombent au « moindre coup de vent » s’insurge le vice-président de l’association.

« Tous les météorologues nous disent que ces épisodes extrêmes sont amenés à se répéter », il faut donc agir, conclut François Lemaire, en interpellant à la SNCF : « si on veut que les gens continuent de prendre le TER pour éviter les encombrements sur la route et la pollution, on ne peut pas leur proposer ces conditions ».