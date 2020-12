"Pas conseillé d'aller faire les courses à Irun" explique le maire d'Hendaye Kotte Ecenarro

Est-il possible de franchir la frontière pour aller faire ses courses dans la Communauté autonome basque ? Beaucoup se posent la question depuis ce mardi 15 décembre et les mesures de déconfinement en France. Sur les réseaux sociaux, chacun apporte son point de vue et beaucoup d'informations contradictoires circulent. "C'est la discussion permanente avec les habitants. Alors oui, la frontière est ouverte mais les communautés autonomes ont leur propre règlement et leur propre police", explique Kotte Ecenarro, le maire d'Hendaye.

Et l'édile de la ville frontalière d'ajouter : "Pendant quelques temps, Euskadi a dit 'je ne peux pas aller du Gipuzkoa à la Navarre ou inversement'. On ne pouvait pas bouger d'une ville à l'autre. Et dans ce contexte là, ceux d'Iparralde qui traversent la frontière ne sont pas toujours les bienvenues. Certes, les commerçants seraient heureux de les accueillir. Mais la police autonome, continue de faire son travail."

"600 euros, ça fait cher pour la boite d'olives" ─ Kotte Ecenarro

Ce mardi, à l'occasion du premier jour du déconfinement en France, des dizaines d'habitants du Pays Basque, et des autres départements limitrophes ont franchi la frontière pour aller faire leur courses, sans être inquiété par la police. Mais rien ne dit que ce laisser-faire persistera dans les prochains jours. "L'Ertzaintza répond à son exécutif. On ne peut pas venir d'Hendaye à Irun. J'entends des retours de personnes qui ont pris des amendes à 600 euros, et là, vous vous dites, la boîte d'olives, le paquet de cigarette ou une bouteille à 600 euros, c'est un peu cher."

En revanche, la Navarre a levé certaines restrictions et donc, il semble plus sûr d'aller à Dantxaria pour aller faire le plein, seulement et pas s'arrêter au restaurant.