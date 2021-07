C'est le fléau traditionnel qui accompagne, malheureusement, les départs en vacances : les chiens et les chats abandonnés par leurs maîtres. Ils sont de plus en plus nombreux, d'année en année. Et cette année, les adoptions sont moins nombreuses que d'habitude.

Toujours plus d'abandons de chiens et de chats à la SPA en Charente

Depuis quelques semaines, le phénomène est particulièrement sensible au Refuge de l'Angoumois de la SPA à Mornac, près d'Angoulême : ce sont surtout des chatons et des chiots qui sont abandonnés. L'année dernière, la SPA a accueilli 200 chiens et 200 chats retrouvés par la fourrière, et près de 500 chatons trouvés par des particuliers. Le phénomène semble encore plus important cette année, car les adoptions sont moins nombreuses.

Linda Tetlow, vice-présidente du Refuge de l'Angoumois, à Mornac près d'Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

Heureusement il y a quand même des adoptions, des coups de coeur en famille. Deux chiots coupés labradors, âgés de moins de deux mois, découverts mardi dernier dans un carton dans les bois, ont trouvé preneurs jeudi. Aujourd'hui, le Refuge de l'Angoumois est presque à capacité pour les chiens, et complet pour les chats et les chatons.

L'un des chiots, retrouvés cette semaine dans un carton dans les bois, qui a trouvé une nouvelle famille © Radio France - Pierre MARSAT

Reportage au Refuge de l'Angoumois, à Mornac près d'Angoulême Copier