Toulon, 3ème grande ville de France où il fait bon vivre avec un chien

PACA, France

Toulon sur le podium, Toulon 3ème du classement du magazine 30 millions d'amis. C'est grâce, notamment à ses espaces verts accessibles à nos amis les chiens, la ville reçoit aussi de bonnes notes pour la propreté. Toulon arrive donc juste derrière Montpellier, classée première et Toulouse, deuxième.

Marseille 21ème seulement...

Plus loin dans le classement on retrouve Aix-en-Provence, 9ème sur 42. Là où c'est moins bon, c'est pour Marseille, qui ne décroche que la 21ème place. Pourtant, comme Toulon et Aix c'est une ville qui compte plus de propriétaires canins par habitant que la moyenne des grandes villes françaises. Mais Marseille est très mal notée, dans la plupart des catégories, avec même un 5 sur 20 pour l'accès des chiens aux transports publics. Allez petite note positive, Marseille progresse par rapport à l'année dernière où elle était 37ème sur 42.