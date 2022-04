Toulon aura finalement son show aérien de la Patrouille de France le 15 août

La bonne nouvelle est arrivée il y a quelques jours du chef d'état major de la présidence de la République. Dans un courrier adressé au maire de Toulon, il est indiqué que la Patrouille de France sera (finalement) présente pour son traditionnel show aérien au dessus des plages du Mourillon, comme ces 20 dernières années (hormis en 2020 en raison de la crise sanitaire). Au début du mois d'avril, la révélation de son absence par France Bleu Provence avait poussé Hubert Falco à s'adresser directement à l'Élysée.

Le maire de Toulon, étonné d'apprendre qu'il n'était pas prévu que la PAF survole les plages du Mourillon, s'était fendu peu de temps avant la réception de la lettre, d'un appel à l'Élysée directement. Pour rappeler évidemment le poids militaire de la rade toulonnaise, et donc le symbole de la présence de l'emblème de l'Armée de l'air au dessus de la ville, premier port de défense d'Europe. Mais aussi pour rappeler les années consécutives où le show a rencontré un vif succès populaire rassemblant jusqu'à 70.000 personnes.

Des dizaines de milliers de spectateurs vont donc profiter cette année encore d'un show spectaculaire. Une démonstration du Rafale solo display, ce qui était déjà prévu au début du mois, et que les spectateurs ont pu apprécier l'an passé. Puis les acrobaties de la patrouille de France et sans doute l'emblématique cœur bleu-blanc-rouge formé par les fumigènes des Alpha Jets.

"C'est une excellente nouvelle. Nous avons eu quelques frayeurs car la date du 15 août est très convoitée par d'autres communes touristiques. Tout est concevable, mais le 15 août, on en a pris l'habitude et quand on s'habitue aux bonnes choses, l'absence de la Patrouille de France à Toulon aurait été un vrai manque. Surtout quand on sait que cette manifestation est très populaire" confirme Christophe Moreno, adjoint au maire de Toulon en charge des fêtes et cérémonies.

L'heure en revanche du show aérien n'a pas encore été précisée par l'Armée de l'air qui indique "ne pas avoir encore l'information".