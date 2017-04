Toulon est la ville la plus accueillante pour les chiens

Toulon se place en tête d'un classement du magazine "30 Millions d'amis" où il fait bon vivre pour les chiens. La capitale varoise obtient une moyenne de 17,9/20. Reha Hutin présidente de la fondation est l'invitée de France Bleu Provence ce vendredi à 7H50.

Toulon est la ville où les chiens sont les mieux accueillis selon un classement du magazine "30 Millions d'amis" qui a passé au crible 31 villes de plus de 100.000 habitants.

La Fondation a observé plusieurs critères : l'accessibilité des transports en commun, les espaces verts et les lieux publics ouvertes aux chiens, la propreté ou encore les infrastructures commerciales. A Toulon, plus d'un quart des espaces verts disposent d'un espace où les chiens peuvent être lâchés. Par ailleurs, les transports en commun sont accessibles aux chiens tenus en laisse, y compris les bâteaux et le téléphérique du mont Faron.

Plus de 1,3 millions de sacs à déjections

Plus de 1,3 millions de sacs à déjections sont distribués par la ville de Toulon, soit un coût de 14.000 euros. Au sein de la municipalité, "une élue est spécifiquement en charge de l'animal en ville", souligne Hubert Falco, le sénateur-maire de Toulon.

Vendredi à 7H50 sur France Bleu Provence, Réha Hutin, la présidente de la Fondation "30 Millions d'amis" réagira à ce classement. Elle reviendra également sur le programme des candidats à l'élection Présidentielle sur la question de la maltraitance animale.