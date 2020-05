Toulon : la stèle des martyrs de l’Algérie française profanée

Des tags ont été découverts, ce dimanche, sur le monument dédié aux pieds noirs et à la mémoire des combattants de l’Algérie française. Amaury Navarranne, conseiller régional du Rassemblement national, annonce qu’il va porter plainte.

Le conseiller régional demande à la mairie de Toulon d'effacer les inscriptions "dans les plus brefs délais".

Des tags. Une inscription parfaitement lisible : "Stop nationalisme". Et une croix. Tordue. C’est ce qu’on peut voir sur la photo prise après la profanation de la stèle dédiée aux martyrs de l’Algérie française. On ne sait pas à quand remonte cet acte commis à Toulon "par des crapules", selon les mots d’Amaury Navarranne. Ce qu’il y a de sûr, c’est que le Conseiller régional Paca a découvert "cet acte honteux" ce dimanche. Jour, dit-il, de la "fête nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme."

Dans un communiqué, l’élu du Rassemblement national s’en prend sèchement aux auteurs du slogan "Stop nationalisme". "Je leur propose de venir en face à face pour exprimer leur refus du nationalisme. Mais le courage n’est pas la vertu de certains… C’est donc devant la justice qu’ils auront rendez-vous", écrit l’intéressé.

Amaury Navarranne va en effet porter plainte auprès du procureur de la République. Il demande aussi à la mairie de Toulon d’effacer la profanation "dans les plus brefs délais".